Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành của Công ty.
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh tổng thể, cơ cấu nhân sự tổng thể, định hướng phát triển thương hiệu du lịch CPA TRAVEL.
- Tổ chức thiết lập kế hoạch và thực hiện các chương trình Marketing sản phẩm nhằm quảng bá Dịch vụ Du lịch lữ hành và Sự kiện của Công ty.
- Xây dựng hệ thống khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai việc khai thác, tìm kiếm kênh bán hàng nhằm thúc đẩy kinh doanh hiệu quả các sản phẩm Tour (Nội địa, Inbound, Outbound), tổ chức sự kiện... các sản phẩm dịch vụ khác đi kèm.
- Quản lý, chỉ đạo, đào tạo các nhân sự của các phòng/ ban, thực hiện các chế độ báo cáo, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh chung của Công ty
- Tổ chức, giám sát các hoạt động Marketing Lữ hành, công tác truyền thông (PR) chăm sóc khách hàng tiềm năng và khách hàng truyền thống trong các dịp sinh nhật, lế, tết, ngày truyền thống của khách hàng và của đối tác trong và ngoài nước.
- Kiểm soát hoạt động tài chính - kế toán của Công ty:
- Quản lý, điều phối, hướng dẫn và huấn luyện những nhân viên thuộc quyền để hoàn thành các chỉ tiêu công việc.
- Lập kế hoạch cơ cấu nhân sự; lên kế hoạch tuyển dụng tìm kiếm nguồn nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự theo cơ cấu đã được Hội đồng quản trị duyệt; Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp, đề bạt nhân sự cho từng giai đoạn phù hợp
- Xây dựng cơ chế lương, thưởng phù hợp với từng vị trí (gồm các đối tượng full-time, Part-time, cộng tác...), từng phòng Ban theo đặc thù của ngành Du lịch.
- Thực hiện các yêu cầu công việc do Hội đồng quản trị đã phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ : Trên 32 tuổi;
- Tốt nghiệp Đại học trở lên liên quan đến các chuyên ngành Du lịch và Lữ hành;
- Có từ 10 năm trở lên kinh nghiệm về dịch vụ du lịch, từ điều hành tour đến quản lý Công ty/Chi nhánh Công ty du lịch;
- Có kiến thức và hiểu biết sâu về lĩnh vực Du lịch Lữ hành trong nước và quốc tế
- Có kinh nghiệm tổ chức điều hành tour, tổ chức sự kiện...
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh nghe nói, đọc viết thành thạo, ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác
- Kỹ năng giao tiếp; truyền tải vấn đề tốt, cởi mở, linh hoạt ứng xử trong mọi tình huống.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giải quyết xung đột;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo;
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc tốt
- Kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự
- Hiểu biết về tài chính, quản lý chi phí
- Có quan hệ trong hệ thống du lịch để mở rộng bán hàng trong và ngoài nước
- Kỹ năng chuyên biệt: hiểu biết quy định pháp luật về hoạt động điều hành doanh nghiệp;
- Tin học: sử dụng tốt tin học văn phòng (Word/Excel/Outlook/Mindmap/Powerpoint...)
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc
- Có khả năng chịu được áp lực cao, có thể hoàn thành được công việc được giao nhanh chóng, chính xác và đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản theo thỏa thuận;
- Lương doanh thu theo quy chế của công ty linh hoạt theo hiệu quả công việc;
- Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty, thưởng đột xuất;
- Chế độ đào tạo, phát triển kiến thức chuyên môn và các kỹ năng làm việc trong quá trình làm việc;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển, thăng tiến nghề nghiệp cao;
- Được đi du lịch và thực tế tuyến điểm theo các đoàn khách của công ty;
- BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

