Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hòa Bình thu nhập 3 - 4 USD

Toạ lạc giữa lòng núi rừng hùng vĩ của Hòa Bình, nơi dòng khoáng nóng triệu năm ru giấc bình yên, Mandala Retreats Kim Bôi hoạ nên giấc mơ thư thái, dẫn lối ta về chốn cội nguồn an yên. Để mỗi khách hàng hòa mình với thanh âm vang vọng cồng chiêng, để mỗi bước chân ngân lên nhịp điệu của truyền thống - thả hồn trong không gian đậm sắc dân tộc Mường, chúng tôi cần tìm kiếm vị trí Giám đốc điều hành khách sạn (GM) để thực hiện nhiệm vụ:

Mandala Retreats Kim Bôi

Giám đốc điều hành khách sạn (GM)

- Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động vận hành, đội ngũ nhân sự tại khách sạn Mandala Retreats Kim Bôi;

- Tổ chức điều hành, giám sát, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ cho tất cả các bộ phận trong khách sạn;

- Phối hợp cùng khối sales & marketing xây dựng các sản phẩm, chương trình ưu đãi phù hợp với thị yếu khách hàng;

- Xây dựng lộ trình đào tạo & gắn kết đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, đam mê với nghề khách sạn.

Phúc lợi dành cho bạn:

- Cơ chế lương & phúc lợi hấp dẫn để bạn có thể gắn bó lâu dài;

- Chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý;

- Cơ hội được luân chuyển trải nghiệm đa dạng các loại hình khách sạn và cơ hội thăng tiến cao hơn trong chuỗi khách sạn Mandala;

- Được tham gia các khóa huấn luyện, training được thiết kế riêng dành cho đội ngũ quản lý điều hành.