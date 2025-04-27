Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Louis 7, KĐT Đền Lừ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh nhằm phát triển thị trường mỹ phẩm cao cấp.

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự và vận hành của công ty.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan.

Chỉ đạo xây dựng, phát triển các sản phẩm mỹ phẩm sáng tạo, phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.

Quản lý chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng nhằm nâng cao uy tín thương hiệu.

Tổ chức và giám sát hoạt động marketing, phát triển thương hiệu công ty.

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh, chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Đối ngoại hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp.

Am hiểu thị trường mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm cao cấp, có mạng lưới quan hệ rộng với các đối tác trong và ngoài nước.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành xuất sắc.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt.

Tư duy chiến lược, sáng tạo và nhạy bén với thị trường.

Ưu tiên biết và sử dụng các ngoại ngữ.

Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: hiếu, hỷ, sinh nhật, … và quy định theo nhà nước về nghỉ phép năm, BHXH…

Team building 1 - 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

