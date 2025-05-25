Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G2, Green Bay, Mê Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cho công ty trong các lĩnh vực: AI ứng dụng, phát triển phần mềm (Web, App) và đào tạo AI.
Định hướng phát triển sản phẩm công nghệ và mô hình đào tạo theo xu thế toàn cầu (AI/Machine Learning, NLP, Generative AI...).
Tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh, vận hành, tài chính và nhân sự hiệu quả.
Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác công nghệ, trường đại học, tổ chức đào tạo và nhà đầu tư.
Đại diện AI Global trong các hội nghị, diễn đàn, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và các sự kiện quốc tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực AI, công nghệ phần mềm hoặc khởi nghiệp công nghệ.
năm kinh nghiệm
AI, công nghệ phần mềm
Hiểu biết sâu và cập nhật các xu hướng công nghệ AI, Web/App, công nghệ đào tạo số.
Có kinh nghiệm triển khai các khóa học hoặc chương trình đào tạo công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI là một lợi thế lớn.
triển khai các khóa học hoặc chương trình đào tạo công nghệ
Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ, tư duy chiến lược, khả năng huy động nguồn lực và quản lý đội ngũ hiệu quả.
Có năng lực xây dựng và phát triển sản phẩm/dịch vụ ra thị trường khu vực hoặc toàn cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành nhân vật chủ chốt định hình chiến lược và tương lai của một công ty công nghệ đầy tiềm năng.
Hưởng cổ phần và cơ hội sở hữu một phần công ty (ESOP).
Làm việc trong môi trường sáng tạo, tốc độ cao và không ngừng đổi mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

