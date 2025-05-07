Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT Đông Khê, Thạch An, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Lập kế hoạch tổng thể và giám sát tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cầu đường, đảm bảo tuân thủ mục tiêu, mốc thời gian và chất lượng đề ra.
Quản lý toàn diện chi phí, nguồn lực và nhân sự dự án; kiểm soát ngân sách, dòng tiền và hiệu quả sử dụng tài nguyên.
Kiểm soát chất lượng thi công, chỉ đạo áp dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật ngành cầu đường đối với các hạng mục cầu, đường, cống, …
Chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công như biến động địa hình, điều chỉnh thiết kế, vướng mắc giải phóng mặt bằng...
Định kỳ báo cáo tiến độ, chất lượng, chi phí và các rủi ro của dự án cho Ban lãnh đạo
Điều phối và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan: nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực cầu đường.
Chỉ đạo thu thập và phân tích thông tin hiện trường để phục vụ điều hành và ra quyết định kịp thời.
Chỉ đạo công tác an toàn lao động và an toàn thi công cầu đường tại công trường, đề cao việc tuân thủ quy trình và kỷ luật thi công.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng cầu đường
Hiểu biết sâu rộng về các quy trình quản lý dự án, kỹ thuật xây dựng giao thông và quản lý chất lượng.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và giám sát tốt.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC

CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

