Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Tổ chức, lập kế hoạch, triển khai mọi công tác vận hành liên quan đến vùng trong phạm vi được phân công; Phối hợp với các Bộ phận/ Phòng ban trong công ty xây dựng, thiết lập hệ thống các quy trình, tiêu chuẩn quản lý. Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc Nội bộ; Phối hợp với bộ phận Kế toán, thực hiện công tác kiểm kê, kiểm soát tài sản tại các căn hộ/ khách sạn trong Vùng; kiểm soát vật tư tiêu hao hàng tháng của bộ phận làm sạch, buồng phòng, an ninh. Thống kê kiểm kê tài sản đã cấp phát. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại dự án, để có đề xuất kịp thời lên lãnh đạo và tổng hợp báo cáo đánh giá năng lực của nhân viên tại cơ sở. Trực tiếp giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và sự cố của khách hàng một cách nhanh nhất và báo cáo với lãnh đạo kịp thời khi cần thiết. Thực hiện các công việc liên quan đến cơ quan chức năng tại các cơ sở như đăng kí tạm trú cho khách, làm việc với CQ công an quản lý địa bàn và công an PCCC. Phối hợp P. HCNS lên kế hoạch tuyển dụng, và đào tạo các nhân sự cấp dưới thực hiện theo đúng chức năng công việc được mô tả. Phân công nhân sự tại các size. Kiểm soát nhân sự được các trưởng BP điều động, luân chuyển. Đề xuất các chế độ; khen thưởng; kỷ luật; thuyên chuyển; điều động;....đối với nhân sự cấp dưới. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi phù hợp: 35 – 45 tuổi Tiếng Anh giao tiếp thành thạo Trên 5 năm làm việc tại các vị trí tương đương. Chủ động, độc lập trong công việc, chịu được áp lực công việc cao. Công việc di chuyển thường xuyên, chủ yếu quanh khu vực Tây Hồ và Ba Đình

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + KPI (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam hiện hành và quy chế của Công ty Từ 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 Khu vực được phân chia:

Địa điểm văn phòng tổng công ty: Tầng 3, Tòa Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Bất động sản Đăng Khoa

