Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:

- Xây dựng và giám sát các chiến lược kinh doanh nhằm phát triển doanh số và thị phần của công ty trong thị trường bất động sản.

- Đánh giá thị trường, xác định các cơ hội kinh doanh mới, phân tích đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược để đạt hiệu quả tối ưu.

- Định hướng và điều phối kế hoạch kinh doanh theo các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Quản lý đội ngũ kinh doanh:

- Lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh để đảm bảo họ nắm vững các sản phẩm, dịch vụ và chiến lược của công ty.

- Đặt mục tiêu, theo dõi hiệu quả làm việc của từng nhân viên, và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.

- Tạo động lực cho đội ngũ bán hàng thông qua các chương trình khuyến khích và chính sách hoa hồng.

Quản lý quan hệ khách hàng và đối tác:

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng quan trọng, đối tác kinh doanh và các nhà đầu tư.

- Đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng với đối tác và đảm bảo các điều khoản hợp lý, có lợi cho công ty.

- Xây dựng mạng lưới kết nối để mở rộng và phát triển kênh bán hàng và phân phối.

Giám sát và tối ưu hóa doanh thu:

- Đề xuất các chiến lược giá cả, chính sách chiết khấu, và các chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và tối đa hóa doanh thu.

- Đánh giá hiệu quả của các kênh bán hàng và liên tục cải tiến quy trình kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo định kỳ về doanh thu, chi phí, và hiệu quả kinh doanh cho Tổng Giám đốc và hội đồng quản trị

- Đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành bất động sản.

- Theo dõi và cập nhật những thay đổi trong luật pháp để điều chỉnh các chiến lược kinh doanh phù hợp.