Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Mức lương
50 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
- Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng

Lên kế hoạch /triển khai/điều hành hoạt động của bộ phận tư vấn, đảm bảo duy trì năng suất và dịch vụ khách hàng cao nhất và tuân thủ đúng theo quy trình/quy định của Công ty
Tư vấn khách hàng VIP
Phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng tốt nhất những yêu cầu giải quyết nhanh của KH,đảm bảo hiệu quả cao trong công tác tư vấn của KH
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh thu của Chi nhánh.
Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý thông tin khách hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo

Kiến thức chuyên môn
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp, chấp nhận ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các lĩnh vực dịch vụ, Bất động sản, bảo hiểm, có tinh thần thực chiến
2 năm làm việc ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Kỹ năng Lãnh đạo, Quản lý, Lập kế hoạch, Giải quyết vấn đề....
Kỹ năng trả lời chuyên môn
Giao tiếp, đàm phán thuyết phục
Kỹ năng quan sát, theo dõi
Ngoại hình sáng, yêu thích ngành thẩm mỹ
Chịu được áp lực cao trong việc

Nghỉ mát, du lịch, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ...
BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

