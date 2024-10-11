Tuyển Giám đốc kinh doanh TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại Công ty theo các giai đoạn phù hợp với chiến lược phát triển và nguồn lực hiện có của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các phương án/kế hoạch kinh doanh theo định kỳ.

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các chính sách khách hàng, chính sách về giá cước dịch vụ phù hợp với quy định của Nhà nước, thị trường.

- Triển khai thực hiện các chương trình tiếp thị, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng. Tổ chức định kỳ các hoạt động nghiên cứu thị trường, đánh giá thị trường, khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu.

- Chỉ đạo và trực tiếp trao đổi với khách hàng, hãng tàu và các đơn vị liên quan xử lý các phát sinh, thắc mắc, khiếu nại phức tạp.

- Chủ trì việc thực hiện đo lường, kiểm soát, nhận diện rủi ro, lập kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, xử lí kịp thời các rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh chuyên nghiệp, được đào tạo phát triển năng lực định kỳ và xây dựng các quy trình/quy định để đáp ứng hoạt động kinh doanh được giao.

- Tổ chức thực hiện, quản lý điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Văn bằng chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại giao, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hoặc các chuyên ngành tương đương.

2. Ngoại ngữ:

Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành phục vụ công việc. Có khả năng làm việc và giao tiếp tiếng Anh độc lập, tương đương trình độ IELTS từ 7.0 trở lên.

3. Tin học:

Thành thạo sử dụng tin học văn phòng. Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm quản lý khai thác Cảng biển.

4. Kinh nghiệm:

Tuổi đời không quá 40 tuổi (tính đến ngày thành lập). Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Khai thác dịch vụ, Kinh doanh, Thương mại tại các Cảng Container, Hãng tàu Container. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm công tác quản lý.

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của VIMC. Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến. Với các chương trình đào tạo hàng đầu và cơ hội phát triển sự nghiệp, VIMC cam kết hỗ trợ mọi nhân viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.