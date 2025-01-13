Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Giám đốc kinh doanh

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Số 98A Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

- Hải Phòng

- Bà Rịa

- Vũng Tàu, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

1. Thiết lập và tổ chức triển khai chiến lược kế hoạch kinh doanh của Công ty.
2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
3. Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
4. Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng.
5. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty.
6. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng.
7. Xây dựng, phát triển và quản lý các đại lý, cộng tác viên.
8. Đào tạo nhân viên, đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các kế hoạch bán hàng của Công ty.
9. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh.
10. Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

11. Có ít nhất 5 - 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản hoặc vị trí tương đương;
12. Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh,... hoặc các ngành có liên quan;
13. Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng giao tiếp tốt;
14. Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước;
15. Chủ động trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

16. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, hiện đại, văn phòng sang xịn.
17. Lương cứng từ 15 – 30 triệu/tháng (tùy theo năng lực), hoa hồng + thưởng nóng + thưởng doanh thu hấp dẫn. (Tháng thử việc là 2 tháng hưởng 85%, từ tháng tiếp theo dựa trên KPI)
18. Tham gia vào các hoạt động ăn chơi của “Gia Đình Sky”, Teambuilding, sinh nhật thành viên, vinh danh cá nhân/tập thể...
19. Được đào tạo liên tục các thông tin chi tiết về dự án của Công ty (BLĐ trực tiếp đào tạo)
20. Được cấp data khách hàng từ nguồn công ty, hỗ trợ Marketing lên tới 90% chi phí chạy quảng cáo.
21. Giỏ hàng đa dạng, nguồn HÀNG ĐỘC QUYỀN, đại lý F1 của các CHỦ ĐẦU TƯ uy tín bậc nhất thị trường như: The Matrix One 2, Imperia Cổ Loa, Căn hộ cao cấp Gamuda, MIK Đan Phượng, Căn hộ cao cấp trung tâm Hà Nội, Dự án Đường 3/2 - Vũng Tàu, Sun Cát Bà,....
22. Cơ chế phúc lợi cực tốt (Thưởng sinh nhật, thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch 2-3 lần/năm,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

