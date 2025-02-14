Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Các trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:

1. Chiến lược và tăng trưởng:

• Phát triển và thực thi chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh chung của công ty, bao gồm việc tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định cơ hội mới, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, thế mạnh nội bộ và đi trước đối thủ cạnh tranh.

• Đặt mục tiêu doanh thu và ngân sách cho các đội ngũ kinh doanh.

• Khám phá cơ hội phát triển kinh doanh để đa dạng hóa cơ sở khách hàng và mở rộng sang thị trường mới.

2. Quản lý bán hàng, khách hàng và đối tác:

• Dẫn dắt và quản lý đội ngũ kinh doanh, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ để đạt được mục tiêu kinh doanh và xây dựng mối quan hệ khách hàng vững mạnh.

• Phát triển và thực thi chiến lược để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại, bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến lược giá, sáng kiến dịch vụ khách hàng và chương trình khách hàng thân thiết.

• Quản lý các tài khoản khách hàng trọng yếu, xây dựng mối quan hệ bền chặt và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của họ.

• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như cung ứng và tài chính để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hoàn thành đơn hàng hiệu quả.

• Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp và khách hàng, đảm bảo các điều khoản thuận lợi cho công ty.