Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Văn Phú

- Số 104 Thái Thịnh

- Trung Liệt

- Đống Đa

- Hà Nội, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đề xuất và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng cho các dự án bất động sản được giao.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện sản phẩm, phát triển thị trường, tư vấn sản phẩm.
- Quản lý và phát triển hệ thống đại lý phân phối bất động sản, đề xuất và giám sát chính sách hoa hồng.
- Kiểm soát và hỗ trợ các hoạt động marketing của đại lý, đảm bảo tuân thủ quy trình bán hàng và marketing.
- Quản lý quỹ căn và các thủ tục liên quan đến khách hàng và đại lý.
- Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình nội bộ, quản trị nhân sự và phát triển đội ngũ kế cận.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bất động sản, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và 7 năm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong bất động sản nghỉ dưỡng & đô thị, và đã làm việc tại các chủ đầu tư lớn.
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ, có mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

