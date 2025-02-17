Tuyển Giám đốc kinh doanh Tập Đoàn IPC Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch đấu thầu, chỉ đạo thực hiện công tác đầu thầu

- Phân tích các đối thủ, điểm mạnh/yếu và đưa các giải pháp cũng như giá bỏ thầu hợp lý.

- Thương thuyết ký hợp đồng .

- Lựa chọn, đề xuất các đối tác hợp tác, liên doanh, liên kết để thực hiện mục tiêu đấu thầu cũng như mục tiêu sản xuất của công ty.

- Thực hiện chăm sóc khách hàng, xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ kinh doanh.

- Dự đoán thị trường, thiết lập kế hoạch kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược Marketing.

- Vạch ra chiến lược dài hạn, phát triển hình ảnh thương hiệu công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ở các công ty sản xuất và kinh doanh kết cấu thép. Hiểu biết về sản phẩm.

- Tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên:

Tại Tập Đoàn IPC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn IPC Việt Nam

