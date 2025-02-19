Tuyển Giám đốc kinh doanh Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

● Xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại Công ty theo các giai đoạn phù hợp với chiến lược phát triển và nguồn lực hiện có của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các phương án/kế hoạch kinh doanh theo định kỳ.

● Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các chính sách khách hàng, chính sách về giá cước dịch vụ phù hợp với quy định của Nhà nước, thị trường.

● Triển khai thực hiện các chương trình tiếp thị, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng. Tổ chức định kỳ các hoạt động nghiên cứu thị trường, đánh giá thị trường, khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu.

● Chỉ đạo và trực tiếp trao đổi với khách hàng, hãng tàu và các đơn vị liên quan xử lý các phát sinh, thắc mắc, khiếu nại phức tạp.

● Chủ trì việc thực hiện đo lường, kiểm soát, nhận diện rủi ro, lập kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, xử lí kịp thời các rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh

● Tổ chức phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh chuyên nghiệp, được đào tạo phát triển năng lực định kỳ và xây dựng các quy trình/quy định để đáp ứng hoạt động kinh doanh được giao.

● Tổ chức thực hiện, quản lý điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách.

● Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.