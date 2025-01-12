Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sun Group, Vin Group,... 8. Cơ chế phúc lợi cực tốt (Thưởng sinh nhật, thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng lương tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch 2 - 3 lần/năm,...), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

1. Thiết lập và tổ chức triển khai chiến lược kế hoạch kinh doanh của Công ty.

2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

3. Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.

4. Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng.

5. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty.

6. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng.

7. Xây dựng, phát triển và quản lý các đại lý, cộng tác viên.

8. Đào tạo nhân viên, đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các kế hoạch bán hàng của Công ty.

9. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh.

10. Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản hoặc vị trí tương đương;

2. Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh,... hoặc các ngành có liên quan;

3. Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng giao tiếp tốt;

4. Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước;

5. Chủ động trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 100 triệu VND

Lương cứng: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin