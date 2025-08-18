Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty CP Casper Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Leadvisor, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Khảo sát, thu thập, phân tích cơ cấu tổ chức, yêu cầu nghiệp vụ, các quy tắc nghiệp vụ của tổ chức, thực hiện tư vấn, thiết kế quy trình tương lai.
Quản lý các yêu cầu thay đổi, các issue trong quá trình vận hành hệ thống ứng dụng từ các phòng ban nội bộ.
Quản lý chất lượng dịch vụ SLA của các đối tác phát triển phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ
Xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ hoặc đặc tả yêu cầu người dùng.
Xây dựng kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử theo nghiệp vụ hoặc người dùng cuối.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối và tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các bên liên quan có nhu cầu.
Phân tích, xử lý các lỗi nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm trong quá trình vận hành và phối hợp với nhà cung cấp sửa các lỗi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ trong trường hợp do lỗi của hệ thống, không tự khắc phục được.
Xây dựng, quản lý tài liệu kỹ thuật để lập trình viên thực hiện trên hệ thống.
Đánh giá, kiểm soát chất lượng các phần mềm.
Tìm kiếm, tư vấn, trình bày và demo các giải pháp ứng dụng CNTT mới

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên: chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Hệ thống thông tin quản lý/ Công nghệ thông tin. Có các chứng chỉ dành cho BA hoặc quản trị dự án là một lợi thế.
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên với vị trí BA hoặc có vai trò ở vị trí tương tự. Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm phân tích nghiệp vụ cho một hoặc nhiều các dự án DMS, CRM, Contact Center, HRM, WMS, Workflow, SAP…
Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là phân tích yêu cầu phần mềm trong Waterfall / Agile / Scrum.
Có khả năng tìm kiếm, thu thập và tổng hợp thông tin nhanh chóng, đáng tin cậy.
Có kỹ năng viết tài liệu (như BRD, URD,…), bao gồm cả tài liệu interface
Có kỹ năng thiết kế wireframe, giao diện ứng dụng.
Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, mô hình hóa dữ liệu và quy trình bằng BPM, hoặc EPC (như Visio,…) và hiểu biết về Data, Data Flow.
Kỹ năng đào tạo và thuyết trình, giao tiếp tốt
Có khả năng quản lý thời gian, đặt mục tiêu và cam kết hoàn thành.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu

Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: dao động 25-30M (gross)
BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động.
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng năm
Phép năm 12 ngày/ năm.
Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học bên ngoài phục vụ yêu cầu công việc.
Các chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

