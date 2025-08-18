Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 116A Ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

a. Xây dựng quy trình quản lý tài chính – kế toán; xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính của công ty
Xây dựng kế hoạch tài chính cho các dự án mới của công ty theo định hướng của Ban Giám đốc (BGĐ), xác định hạn mức chỉ số tài chính và báo cáo tình hình tài chính với ban lãnh đạo và các bên liên quan.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn cho khối cửa hàng và thương mại điện tử (TMĐT) theo tháng, quý, năm.
Xây dựng các chiến lược nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro tài chính của công ty.
b. Quản lý việc sử dụng tài sản, nguồn vốn, nghiệp vụ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính của công ty
Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của các cửa hàng, các sàn TMĐT và toàn công ty.
Lập báo cáo tài chính nội bộ và báo cáo thuế.
Rà soát, giám sát và quản lý ngân sách, các chỉ số tài chính theo hạn mức của công ty.
c. Tham gia xây dựng các kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư; quản lý, đánh giá công việc của nhân viên phòng tài chính – kế toán
Quản lý, tuyển dụng, sắp xếp công việc, giám sát, kiểm soát quá trình và kết quả làm việc của các kế toán viên trong công ty.
Tham mưu, cố vấn cho BGĐ và các phòng ban về các vấn đề liên quan đến tài chính.
Phối hợp điều chỉnh các vấn đề phát sinh đối với các bộ phận, khách hàng trong công ty, đối tác và cơ quan thuế.
Thiết lập, duy trì mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng, đối tác, cơ quan thuế; quản lý thị trường, môi trường kinh tế khu vực,...
d. Các công việc khác theo sự yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 27- 34 tuổi, tốt nghiệp Đại học ngành học: kế toán, kiểm toán, tài chính
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, làm tại các công ty bán lẻ, TMĐT là lợi thế
Đã từng phục vụ thanh tra, quyết toán thuế.
Am hiểu luật kế toán, luật thuế, luật lao động, luật kinh doanh...
Có khả năng phân tích, tổng hợp, cẩn thận trong mọi việc.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Tích cực, kỷ luật.
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Kỹ năng tin học văn phòng. Thành thạo Excel nâng cao và các phần mềm kế toán (Misa, Bravo, Fast...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25 Tr - 30 Tr VND
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết, lương tháng 13, review lương theo năng lực, phúc lợi khi ốm đau, hiếu/ hỉ, 8/3, 20/10, trung thu….
Tham gia các chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h/ ngày từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7.
Làm việc tại: Số 116A, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

