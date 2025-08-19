Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổng kho Gold Fruit - Ngõ 11 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Tham mưu công tác kế toán.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong hoạch định, xây dựng đội ngũ kế toán, điều hành và kiểm soát công tác kế toán trong toàn Công ty.

- Đề xuất các chính sách, giải pháp nghiệp vụ nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán và nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong doanh nghiệp.

2. Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động kế toán.

- Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Lãnh đạo Phòng Kế toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động công tác của Phòng.

- Chủ trì xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự và quy trình vận hành của bộ phận kế toán.

- Quản lý rủi ro trong lĩnh vực kế toán và đảm bảo tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế và các quy định liên quan.

3. Quản lý, tổ chức triển khai và giám sát hoạt động kế toán

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc ghi nhận các nghiệp vụ kế toán, các bút toán hạch toán theo đúng chuẩn mực và quy định của pháp luật.

- Kiểm soát việc lập báo cáo thuế định kỳ, giải trình số liệu với cơ quan thuế, cơ quan chức năng và các bên liên quan khi có yêu cầu;

- Quản lý việc lập, phân tích và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty định kỳ (tháng, quý, năm)

- Tổng hợp và phê duyệt các báo cáo thanh quyết toán, theo dõi công nợ, tồn kho và các khoản chi phí hoạt động.

- Trực tiếp làm việc với đối tác, các cơ quan chức năng khi được BGD giao.

4. Phân tích dữ liệu kế toán phục vụ hoạt động quản trị

- Tham gia phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, chi phí vận hành, định mức chi phí, đơn giá, giá thành sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ Ban Giám dốc trong công tác quản lý và ra quyết định.

- Hỗ trợ xây dựng các chính sách giá, chiết khấu, định mức nội bộ dựa trên dữ liệu kế toán chính xác và logic quản trị.

- Đề xuất cải tiến hệ thống kế toán để nâng cao năng lực cung cấp dữ liệu hỗ trợ quản trị điều hành.

5. Quản lý nội bộ phòng

- Tổ chức phân công công việc, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trong phòng.

- Xây dựng và cập nhật hệ thống quy trình, quy định nghiệp vụ kế toán; đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế vận hành.

- Đề xuất mục tiêu chỉ tiêu của phòng hàng năm và triển khai đảm bảo đạt được mục tiêu đề phê duyệt.

- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kế toán có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và khả năng kế thừa, đảm bảo tính liên tục trong quản trị.

- Xây dựng văn hóa làm việc hiệu suất cao, minh bạch, hợp tác và cam kết hiệu quả trong hoạt động của phòng.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: 30 – 50 tuổi.

2. Giới tính: Nam, nữ.

3. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính kế toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán.

4. Chứng chỉ: Kế toán trưởng;

5. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán trong đó 3-5 năm ở vị trí Kế toán trưởng trong các công ty hoạt động theo mô hình tập đoàn, đa ngành; quản lý phòng kế toán với số lượng nhân sự trên 15 người. Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh theo mô hình chuỗi bán lẻ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 25-30tr (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Thử việc: 1-2 tháng

- Tham gia BHXH sau thử việc

- Bao ăn trưa tại công ty

- Chế độ lễ tết, lương tháng 13, hiếu hỷ, sinh nhật, ốm đau, đầy đủ theo quy định

- Hỗ trợ thiết bị làm việc

- Tham gia các hoạt động: du lịch hằng năm, đào tạo văn hóa doanh nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD

