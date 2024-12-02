Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

1. Mảng phát triển tổ chức

Tham mưu tư vấn cho TGĐ về chiến lược nhân sự xây dựng cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc, chính sách phát triển nguồn nhân lực trong trung, dài hạn đảm bảo thực thi chiến lược phát triển của Công ty.

Xây dựng định biên nhân sự, phối hợp với các trưởng đơn vị xây dựng hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc của cán bộ nhân viên tại từng vị trí trong Công ty.

Triển khai xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tháng/quý/năm.

Xây dựng hệthống đánh giá thành tích và phát triển năng lực nhân sự

Xây dựng khung năng lực, xây dựng chương trình phát triển nhân tài.

2. Mảng tuyển dụng và đào tạo

Chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tuyển dụng do Công ty đề ra.

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho Công ty

Lên kế hoạch và dự trù chi phí tuyển dụng hàng tuần/tháng/quý/năm

Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp với các phòng/ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nội bộ phát triển nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, năng lực quản lý của cán bộ nhân viên.

Xây dựng văn hóadoanh nghiệp quy tắc ứng xử và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp

3. Mảng xây dựng chính sách chế độ, Tiền lương – phúc lợi

Xây dựng Quy chế tiền lương hàng năm, thưởng, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn công việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ theo quy định; Quản trị rủi ro và đánh giá được các mức độ rủi ro của công ty trong công tác quản trị nhân sự.

Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược của công ty; giám sát việc triển khai kế hoạch tuyển dụng; Phối hợp với các Công ty thành viên thực hiện điều chuyển,sắp xếp nhân sự thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo đã được Ban Điều hành phê duyệt.

Chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi của người lao động; là cầu nối giữa Tổng Giám đốc và người lao động khi có giải quyết sự việc tranh chấp lao động, khen thưởng, kỷ luật.

4. Mảng quản trị hành chính

Quản trị Hành chính: Xây dựng Quy trình, quy định, quy chế quản trị công tác hành chính.

Xây dựng hệthống quản lý văn bản theo quy chuẩn văn bản hành chính.

Xây dựng quy định quản lý tài sản; lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị.

Chịu trách nhiệm kế hoạch số hóa/ triển khai các phần mềm phục vụ công việc của Công ty

Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại.

1.Độ tuổi: 30 - 45 tuổi. Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trở lên ở vị trí tương đương. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật và các ngành liên quan khác.

2.Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

3.Điềm tĩnh, cẩn trọng, trung trực, có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, cầu tiến, năng động

4.Về kĩ năng:

Kỹ năng: giao tiếp tốt, phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học

Kỹ năng quản lý rõ ràng, hệ thống và logic

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựngmục tiêu

Kỹ năng raquyết định

5. Về kiến thức:

Chuyên môn: Nhân sự, luật, kinh doanh

Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm về xây dựng KPI, OKR, BSC, 3P...

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, hấp dẫn cạnh tranh cao trên thị trường

Được đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực

Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding của doanh nghiệp

Được ghi nhận và có lộ trình thăng tiến các vị trí cao hơn tại tập đoàn

Các chế độ đầy đủ theo luật lao động, thưởng tháng lương 13, thâm niên, Các loại thưởng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

