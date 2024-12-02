Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Giám đốc nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tháp C Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

1. Mảng phát triển tổ chức
Tham mưu tư vấn cho TGĐ về chiến lược nhân sự xây dựng cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc, chính sách phát triển nguồn nhân lực trong trung, dài hạn đảm bảo thực thi chiến lược phát triển của Công ty.
Xây dựng định biên nhân sự, phối hợp với các trưởng đơn vị xây dựng hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc của cán bộ nhân viên tại từng vị trí trong Công ty.
Triển khai xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tháng/quý/năm.
Xây dựng hệthống đánh giá thành tích và phát triển năng lực nhân sự
Xây dựng khung năng lực, xây dựng chương trình phát triển nhân tài.
2. Mảng tuyển dụng và đào tạo
Chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tuyển dụng do Công ty đề ra.
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho Công ty
Lên kế hoạch và dự trù chi phí tuyển dụng hàng tuần/tháng/quý/năm
Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp với các phòng/ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nội bộ phát triển nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, năng lực quản lý của cán bộ nhân viên.
Xây dựng văn hóadoanh nghiệp quy tắc ứng xử và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp
3. Mảng xây dựng chính sách chế độ, Tiền lương – phúc lợi
Xây dựng Quy chế tiền lương hàng năm, thưởng, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn công việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ theo quy định; Quản trị rủi ro và đánh giá được các mức độ rủi ro của công ty trong công tác quản trị nhân sự.
Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược của công ty; giám sát việc triển khai kế hoạch tuyển dụng; Phối hợp với các Công ty thành viên thực hiện điều chuyển,sắp xếp nhân sự thông qua công tác tuyển dụng, đào tạo đã được Ban Điều hành phê duyệt.
Chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi của người lao động; là cầu nối giữa Tổng Giám đốc và người lao động khi có giải quyết sự việc tranh chấp lao động, khen thưởng, kỷ luật.
4. Mảng quản trị hành chính
Quản trị Hành chính: Xây dựng Quy trình, quy định, quy chế quản trị công tác hành chính.
Xây dựng hệthống quản lý văn bản theo quy chuẩn văn bản hành chính.
Xây dựng quy định quản lý tài sản; lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị.
Chịu trách nhiệm kế hoạch số hóa/ triển khai các phần mềm phục vụ công việc của Công ty
Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Độ tuổi: 30 - 45 tuổi. Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trở lên ở vị trí tương đương. Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật và các ngành liên quan khác.
2.Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
3.Điềm tĩnh, cẩn trọng, trung trực, có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén, cầu tiến, năng động
4.Về kĩ năng:
Kỹ năng: giao tiếp tốt, phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học
Kỹ năng quản lý rõ ràng, hệ thống và logic
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựngmục tiêu
Kỹ năng raquyết định
5. Về kiến thức:
Chuyên môn: Nhân sự, luật, kinh doanh
Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm về xây dựng KPI, OKR, BSC, 3P...

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, hấp dẫn cạnh tranh cao trên thị trường
Được đào tạo nâng cao kỹ năng, năng lực
Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding của doanh nghiệp
Được ghi nhận và có lộ trình thăng tiến các vị trí cao hơn tại tập đoàn
Các chế độ đầy đủ theo luật lao động, thưởng tháng lương 13, thâm niên, Các loại thưởng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-nhan-su-thu-nhap-40-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job264395
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đà Nẵng Thanh Hóa Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Android Việt Nam
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu công ty cổ phần dịch vụ tiên phong I All Things
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận HAPAS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Miza Pro Company
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần Haplast
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm