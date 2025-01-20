Tuyển Giám đốc nhân sự HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc nhân sự HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HAPAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
HAPAS VIỆT NAM

Giám đốc nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại HAPAS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa Riversise Garden 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự
Xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực và đánh giá hiệu suất nhân viên.
Đảm bảo các chính sách nhân sự hỗ trợ cho việc tối ưu hóa nguồn nhân lực, từ đó đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển trong ngành bán lẻ.
Tối ưu quy trình tuyển dụng và đào tạo nhằm thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp với văn hóa và mục tiêu của công ty.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự
Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc của nhân viên, đặc biệt là nhân viên bán lẻ.
Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng, minh bạch, từ đó đưa ra các chương trình khích lệ, khen thưởng và lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên.
Phát triển các chương trình văn hóa công ty, khuyến khích nhân viên gắn bó và đóng góp tích cực cho môi trường làm việc.
Quản lý và tối ưu hóa các chính sách và quy trình nhân sự
Đảm bảo hệ thống quản lý nhân sự tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.
Phát triển và duy trì các chính sách về lương thưởng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ, đảm bảo công bằng và cạnh tranh trong ngành.
Quản lý các vấn đề liên quan đến phúc lợi, bảo hiểm, và các quy trình nhân sự, đồng thời duy trì môi trường làm việc hài hòa, hạn chế xung đột.
Tư vấn và hỗ trợ chiến lược kinh doanh
Là đối tác chiến lược với các phòng ban, cung cấp các giải pháp nhân sự nhằm hỗ trợ và đạt được mục tiêu kinh doanh.
Hỗ trợ Ban Giám Đốc trong việc xây dựng và duy trì cơ cấu tổ chức, giúp công ty linh hoạt trong việc thích ứng với thay đổi của thị trường bán lẻ.
Phân tích và báo cáo các chỉ số nhân sự định kỳ để đưa ra các đề xuất cải tiến cho Ban Giám Đốc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý nhân sự cấp cao, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ.
Kỹ năng quản lý: Có kỹ năng lãnh đạo, khả năng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự.
Hiểu biết về ngành bán lẻ: Nắm rõ đặc thù và xu hướng của ngành bán lẻ, có khả năng điều chỉnh chiến lược nhân sự phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục mạnh mẽ, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Có khả năng phân tích số liệu nhân sự, lập kế hoạch và dự báo nguồn nhân lực để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng
Thu Nhập: Thoả Thuận
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.
Review tăng lương 6 tháng/lần.
Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.
Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)
Chính sách mua hàng nội bộ.
Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.
Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.
Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.
Du lịch công ty.
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
Ghi nhận xứng đáng
Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.
HAPAS
Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.
Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.
Cơ hội phát triển
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.
Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HAPAS VIỆT NAM

HAPAS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-nhan-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job280587
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Haplast
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần Haplast
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
Hạn nộp: 04/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YK PLUSH TOY
Hạn nộp: 05/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PAISHING VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/06/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Miza Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Miza Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Miza Pro Company
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần Haplast
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ VIỀNG FOOD
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm