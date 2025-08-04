Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 50 - 100 Triệu

- Lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lên ngân sách và thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, ngân sách đã được duyệt, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và định hướng kinh doanh của PGBank trong từng thời kỳ: giao chỉ tiêu cho các Phòng/Bộ phận, cá nhân tại chi nhánh trên cơ sở chỉ tiêu chung của cả chi nhánh, xem xét và phê duyệt chi tiêu ngân sách của chi nhánh.

- Đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh, chất lượng dịch vụ khách hàng tại chi nhánh: phê duyệt các khoản cấp tín dụng trong hạn mức được giao nhằm đảm bảo an toàn và đạt chỉ tiêu; theo dõi, đánh giá, đào tạo nhân sự làm công tác dịch vụ khách hàng nhằm đảm bảo cung cấp tới khách hàng trên địa bàn những sản phẩm, dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn của ngân hàng.

- Trực tiếp nêu ý kiến, đề xuất với các Khối/Phòng Hội sở về các chính sách, cơ chế hoạt động, phù hợp với việc phát triển kinh doanh trên địa bàn (như mở rộng mạng lưới, các chương trình quảng bá, khuyến mại, tài trợ, đào tạo …)

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng trên địa bàn, tạo dựng quan hệ với các cơ quan hữu quan và cộng đồng tại địa bàn chi nhánh.

- Đảm bảo mọi hoạt động của chi nhánh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của PGBank đã ban hành.

- Chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về công tác tổ chức, nhân sự tại Chi nhánh. Thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền tại chi nhánh bằng văn bản theo đúng sơ đồ tổ chức của Ngân hàng. Tham mưu đề xuất Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật … với Ban điều hành, Khối Nhân sự hoặc các phòng ban Hội sở.