Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 50 - 100 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lên ngân sách và thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, ngân sách đã được duyệt, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và định hướng kinh doanh của PGBank trong từng thời kỳ: giao chỉ tiêu cho các Phòng/Bộ phận, cá nhân tại chi nhánh trên cơ sở chỉ tiêu chung của cả chi nhánh, xem xét và phê duyệt chi tiêu ngân sách của chi nhánh.
- Đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh, chất lượng dịch vụ khách hàng tại chi nhánh: phê duyệt các khoản cấp tín dụng trong hạn mức được giao nhằm đảm bảo an toàn và đạt chỉ tiêu; theo dõi, đánh giá, đào tạo nhân sự làm công tác dịch vụ khách hàng nhằm đảm bảo cung cấp tới khách hàng trên địa bàn những sản phẩm, dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn của ngân hàng.
- Trực tiếp nêu ý kiến, đề xuất với các Khối/Phòng Hội sở về các chính sách, cơ chế hoạt động, phù hợp với việc phát triển kinh doanh trên địa bàn (như mở rộng mạng lưới, các chương trình quảng bá, khuyến mại, tài trợ, đào tạo …)
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng trên địa bàn, tạo dựng quan hệ với các cơ quan hữu quan và cộng đồng tại địa bàn chi nhánh.
- Đảm bảo mọi hoạt động của chi nhánh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của PGBank đã ban hành.
- Chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về công tác tổ chức, nhân sự tại Chi nhánh. Thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền tại chi nhánh bằng văn bản theo đúng sơ đồ tổ chức của Ngân hàng. Tham mưu đề xuất Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật … với Ban điều hành, Khối Nhân sự hoặc các phòng ban Hội sở.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-50tr-100tr-thang-tai-dong-nai-job364891
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH WAGON
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH METALIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 700 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Trên 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 700 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Trên 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 700 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Trên 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 3 JEAN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 700 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Trên 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 600 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Bình Bfc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Bình Bfc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 50 - 100 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm