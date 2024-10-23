Tuyển Giám đốc sản xuất Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 50 Triệu

Goertek Vina
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Goertek Vina

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Goertek Vina

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

1. Chịu trách nhiệm bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất để đáp ứng yêu cầu xuất hàng của khách hàng theo tình trạng đặt hàng của dự án và nhu cầu thị trường;
2. Chịu trách nhiệm quản lý địa điểm sản xuất để đảm bảo rằng hỗ trợ sản xuất được cấu hình theo yêu cầu và được quản lý một cách có trật tự;
3. Chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý chi phí sản xuất, giảm tỷ lệ NG, tỷ lệ hao hụt;
4. Quản lý 6S
5. đào tạo nhân viên quan lý sản xuất

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý xưởng sản xuất điện tử, tham gia vào các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử như tai nghe Bluetooth, an ninh thông minh,... trong đó có hơn 3 năm quản lý xưởng sản xuất với hơn 200 người.
2. tốt nghiệp chuyên ngành trở lên, Tiếng Trung yêu cầu nghe, nói, đọc, viết, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
3. Có tố chất quản lý , tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng Lương,thưởng,chế độ tốt
Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên
Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng
Lương,thưởng,chế độ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Goertek Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Goertek Vina

Goertek Vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

