Tuyển Giám đốc sản xuất Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

1. Chịu trách nhiệm bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất để đáp ứng yêu cầu xuất hàng của khách hàng theo tình trạng đặt hàng của dự án và nhu cầu thị trường;

2. Chịu trách nhiệm quản lý địa điểm sản xuất để đảm bảo rằng hỗ trợ sản xuất được cấu hình theo yêu cầu và được quản lý một cách có trật tự;

3. Chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý chi phí sản xuất, giảm tỷ lệ NG, tỷ lệ hao hụt;

4. Quản lý 6S

5. đào tạo nhân viên quan lý sản xuất

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý xưởng sản xuất điện tử, tham gia vào các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử như tai nghe Bluetooth, an ninh thông minh,... trong đó có hơn 3 năm quản lý xưởng sản xuất với hơn 200 người.

2. tốt nghiệp chuyên ngành trở lên, Tiếng Trung yêu cầu nghe, nói, đọc, viết, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

3. Có tố chất quản lý , tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng Lương,thưởng,chế độ tốt

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên

Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng

Lương,thưởng,chế độ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Goertek Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin