Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Tổ chức, quản lý, chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh về mọi hoạt động kinh doanh của chuỗi siêu thị:

- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về công tác quản lý vận hành toàn bộ hệ thống siêu thị. Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về doanh thu, lợi nhuận, vận hành, các kế hoạch và chiến lược mở rộng thị trường kinh doanh bao gồm các vấn đề về: Dự án & kế hoạch xây dựng, vận hành chuỗi siêu thị, nhân sự, trang thiết bị, hàng hoá...

- Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động bán hàng, doanh thu, mở rộng thị trường toàn quốc.

- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường để thúc đẩy bán hàng.

- Quản lý doanh số, chi phí, lợi nhuận, đảm bảo vận hành hiệu quả, đáp ứng chỉ tiêu KPIs theo kế hoạch đề ra từ Tập đoàn cho toàn bộ hệ thống.

- Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch triển khai các Chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm, thúc đẩy bán hàng toàn hệ thống phù hợp đặc thù vùng miền, địa bàn kinh doanh.

- Xây dựng cơ cấu hàng hóa đánh giá thị hiếu, nhu cầu các mặt hàng, sản phẩm kinh doanh đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác và phù hợp với xu hướng kinh doanh của các siêu thị tại mọi thời điểm.

- Quản lý, chỉ đạo xử lý tồn kho, lên phương án phòng chống thất thoát hàng hóa, Điều tiết luân chuyển hàng hóa trong hệ thống từng thời điểm phù hợp với hoạt động kinh doanh của các cửa hàng.

- Duy trì và phát triển hệ thống cửa hàng theo các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng và đảm bảo quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm hướng đến sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm.

2. Công tác Nhân sự:

- Tham mưu, tư vấn cho Ban Lãnh đạo về công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức, định biên phù hợp từng thời điểm phát triển của hệ thống siêu thị và chiến lược kinh doanh.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự, đảm bảo duy trì đủ đội ngũ nhân sự vận hành toàn hệ thống siêu thị.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, Marketing, ...

Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Giám đốc vận hành chuỗi tại các doanh nghiệp cùng lĩnh vực Retail, FMCG, các chuỗi siêu thị lớn trên thị trường.

Ưu tiên UV đã từng làm việc tại các chuỗi siêu thị bán lẻ lớn có từ 5 chuỗi cửa hàng trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong môi trường bán hàng qua các kênh truyền thống và kênh bán hàng online: Tiktok, Facebook, ...

Giao tiếp nhạy bén, linh hoạt

Tư duy kinh doanh, chiến lược

Khả năng thích ứng, thay đổi linh hoạt.

Có khả năng đi công tác xa, dài ngày

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh trên thị trường và thỏa thuận theo năng lực

Sản phẩm có chất lượng tốt, ổn định có uy tín và cạnh tranh. Chiến lược phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

Môi trường nhân sự ổn định, cơ hội thăng tiến trong Tập đoàn đa ngành

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Phụ cấp ăn trưa 730K/tháng, khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, Lương tháng 13, 13+, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV.

Du lịch tham quan, teambuilding hàng quý, hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt

