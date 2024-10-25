Tuyển Giám Đốc thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tuyển Giám Đốc thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 9 ngõ 11, đường số 2, KDC An Trang, X. An Đồng, H. An Dương, TP. Hải Phòng, An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi về mặt kỹ thuật xe thường xuyên và đúng định kỳ theo quy định
- Đưa đón BGĐ, vận chuyển hàng hóa đúng địa điểm, đúng thời gian theo quy định, không tự tiện lái xe đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của trưởng bộ phận.
- Khi không đi công tác, trong giờ hành chính phải có mặt tại Công ty, để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Năm sinh 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Năm sinh 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
- Tốt nghiệp từ trung cấp - Có bằng lái xe tối thiểu B2; - Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan; - Tính cách trung thực, cẩn thận, chăm chỉ; - Ưu tiên ứng viên nhà ở gần văn phòng công ty.
- Ưu tiên ứng viên nhà ở gần văn phòng công ty.

Tại Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7-8 triệu/tháng + Phụ cấp thêm giờ + Phụ cấp qua đêm + Thưởng ngày lễ, Tết => Thu nhập từ 8-10 triệu/tháng (chưa kể thưởng các ngày lễ, tết, tháng thứ 13, 14)
- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước;
- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi công ty (thưởng lễ, tết, du lịch...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng

Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường số 1, KDC An Trang, X. An Đồng, H. An Dương, TP. Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

