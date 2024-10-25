Tuyển Giám Đốc thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Kiểm tra, theo dõi về mặt kỹ thuật xe thường xuyên và đúng định kỳ theo quy định

- Đưa đón BGĐ, vận chuyển hàng hóa đúng địa điểm, đúng thời gian theo quy định, không tự tiện lái xe đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của trưởng bộ phận.

- Khi không đi công tác, trong giờ hành chính phải có mặt tại Công ty, để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

- Giới tính: Nam. Năm sinh 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

- Tốt nghiệp từ trung cấp - Có bằng lái xe tối thiểu B2; - Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan; - Tính cách trung thực, cẩn thận, chăm chỉ; - Ưu tiên ứng viên nhà ở gần văn phòng công ty.

Tại Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7-8 triệu/tháng + Phụ cấp thêm giờ + Phụ cấp qua đêm + Thưởng ngày lễ, Tết => Thu nhập từ 8-10 triệu/tháng (chưa kể thưởng các ngày lễ, tết, tháng thứ 13, 14)

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước;

- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi công ty (thưởng lễ, tết, du lịch...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Cơ điện Bạch Đằng

