Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Bui Thi Xuan, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Hai Bà Trưng

- Cùng với QLBH thống nhất chiến lược trên kế hoạch hành động

- Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh trong khu vực mình quản lý

- Điều chỉnh các kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra

- Chủ trì các cuộc họp của phòng ban để truyền đạt mục tiêu và kế hoạch cho tất cả nhân viên

- Báo cáo chính xác và tuân thủ theo đúng thời gian quy định

- Các mục tiêu đề ra trong năm:

+ Bao trùm đạt 100%

+ bày biện vượt trội trên cửa hiệu

+ Doanh số đạt, vượt chỉ tiêu đề ra

- Đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên (giỏi, mạnh)

- Nêu cao tinh thần đoàn kết các bộ phận

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhân viên

- Kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Trình độ: Đại học - Cao đẳng

- Có khả năng quản lý và làm việc nhóm

- Chấp nhận thách thức, chịu được áp lực.

- Tính lãnh đạo cao và có khả năng giao tiếp tốt

- Có kỹ năng phân tích số liệu, lên kế hoạch

- Có khả năng huấn luyện nhân viên

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến cao, công việc ổn định lâu dài.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

- Chính sách phúc lợi tốt, du lịch, hiếu hỉ, Lễ tết...

- Đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả

- Định kỳ tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin