Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa nhà MLH, 19 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

- Triển khai các công tác thi công trần – vách thạch cao tại hiện trường

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Địa điểm làm việc:

- Địa chỉ cty: Tầng 3, tòa nhà MLH, 19 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Nơi làm việc: Triển khai thi công tại các công trường tại Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh…. các khu vực lân cận.

- Thời gian làm việc : 7h30-17h00 (từ t2- t7 )

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệm từ 2-5 năm.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, đọc tốt bản vẽ xây dựng, thành thạo Autocad (2D), Word, Excel, có kinh nghiệm thực tế thi công.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công Trần và Vách ngăn thạch cao.

- Nam: Nhanh nhẹn, nhiệt tình.

- Độ tuổi: 22-40 tuổi

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong việc quản lý thi công dân dụng

Tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 12-18 triệu + % công trình.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ hàng tháng

- Đi công trình tỉnh: Hỗ trợ ăn, chỗ ở và đi lại.

- Được hướng dẫn đào tạo về công việc mới. Được đảm bảo môi trường làm việc và các quyền lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Khánh Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin