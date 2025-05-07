Tuyển Giám sát thi công nội thất CONG TY TNHH TTD DESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 đường R, Lake view city, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Giám sát thi công nội thất

Tham gia cùng kỹ sư thiết kế để nắm rõ bản vẽ thiết kế nội thất.

Lập kế hoạch thi công, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ thi công.

Giám sát, kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng công trình, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo bản vẽ thiết kế.

Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo tiêu chuẩn.

Phối hợp với đội ngũ thi công, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Theo dõi, quản lý vật liệu, thiết bị thi công, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Báo cáo tiến độ thi công, các vấn đề phát sinh cho quản lý dự án.

Tham gia các cuộc họp bàn giao công trình, nghiệm thu công trình.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giám sát thi công nội thất từ 2 năm trở lên

Nắm vững kiến thức về thi công nội thất, các vật liệu, kỹ thuật thi công.

Biết sử dụng phần mềm Autocad.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế nội thất. bản vẽ xây dựng thô

Kỹ năng quản lý, tổ chức, phân công công việc.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CONG TY TNHH TTD DESIGNS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net 15.000.000đ/ tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CONG TY TNHH TTD DESIGNS

