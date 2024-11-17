Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Người Bạn Vàng là công ty đối tác của PNJ
Cửa hàng trang sức PNJ,
Giao Dịch Viên
Phát triển khách hàng mới và doanh số mảng Cầm Đồ, Mua Bán đồ hiệu.
Các hoạt động THU MUA - BÁN ĐỒ HIỆU: kim cương, túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp...
Thực hiện giao dịch với với khách hàng tại Phòng Giao dịch chính và các Điểm Giao dịch lân cận.
Đi công tác theo phân công của công ty khi có phát sinh.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, sinh năm 2003 - 1990.
Có từ 1 năm kinh nghiệm các vị trí liên quan: tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng,...
Sẵn sàng đi hỗ trợ công tác khi có phát sinh, sẵn sàng di chuyển.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
Ngoại hình sáng, ưa nhìn, chiều cao cân nặng cân đối.
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp, tạo mối quan hệ và thuyết phục tốt.
Có tinh thần học hỏi, trung thực, chú trọng phục vụ khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 20 triệu (lương cơ bản 7-8 triệu, thưởng % doanh số cầm đồ, hoa hồng mua bán đồ hiệu...)
Thu nhập: 9 - 20 triệu
Thời gian đào tạo và thử việc: 02 tháng, full 100% lương cơ bản (đào tạo 20 - 30 ngày có hỗ trợ lương)
Thời gian đào tạo và thử việc: 02 tháng, full 100% lương cơ bản
Được đào tạo huấn luyện về kim cương, vàng, túi xách hàng hiệu... và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...)
Được đào tạo huấn luyện
Đồng nghiệp: Trẻ, Thân thiện, Nhiệt tình, Năng động. Sếp gần gũi, tâm lý, hỗ trợ, đồng hành
Đồng nghiệp
Phúc lợi:
- BHXH, BHYT...theo quy định nhà nước, Lương tháng 13, thưởng tháng 14 - 15 - 16... theo hiệu quả kinh doanh và tài chính Công ty.
Lương tháng 13
thưởng tháng 14 - 15 - 16.
- Thưởng Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng Sinh nhật cá nhân, thưởng Gắn kết cùng phát triển với Người Bạn Vàng nhân dịp sinh nhật Công ty.
Tết
kết quả kinh doanh
Sinh nhật cá nhâ
Gắn kết cùng phát triển
- Nghỉ phép 01 ngày/ tháng, các hoạt động và quà tặng nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới...được cung cấp đồng phục làm việc.
1 ngày/ tháng
8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới
đồng phục
- Các chương trình lớn trong năm được đầu tư như Team Building 3 ngày 2 đêm resort 4 sao, New Year Party 5 sao, Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu với giải thưởng bằng vàng thật...
Team Building
3 ngày 2 đêm resort 4 sao
New Year Party 5 sao
Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu
- Các chương trình thi đua nội bộ hàng tháng phong phú, đa dạng giúp nhân viên có nhiều cơ hội tăng thu nhập không giới hạn và có tích lũy để tham dự vinh danh Award Night hàng quý được công ty tổ chức tại các địa điểm du lịch sang trọng, kèm theo các giải thưởng hiện vật bằng kim cương, vàng thật.
thi đua nội bộ
Award Night hàng quý
Có lộ trình thăng tiến (trung bình trong khoảng 6 tháng - 1 năm) cùng phát triển với Người Bạn Vàng trong các mảng và vị trí công việc chuyên môn tại Hội Sở: Vận Hành & Quản Trị Rủi Ro (xây dựng chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ, triển khai thực thi, giám sát, thẩm định tài sản...), Quản Lý Kinh Doanh - Marketing (xây dựng, triển khai và thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ, chương trình kinh doanh...), Phát Triển Con Người (tuyển dụng, đào tạo, văn hóa, gắn kết...)
Có lộ trình thăng tiến
6 tháng - 1 năm
Vận Hành & Quản Trị Rủi Ro
Quản Lý Kinh Doanh - Marketing
Phát Triển Con Người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

