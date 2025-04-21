Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Trì ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ tài khoản, hợp đồng tiền gửi, ngân hàng điện tử, giao dịch ngoại tệ, giao dịch tiền mặt, chuyển tiền, hạch toán sau giải ngân, nhập/xuất Tài sản đảm bảo, nghiệp vụ về séc, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, thực hiện các báo cáo liên quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro theo đúng quy định của VIB;

Thực hiện các công việc liên quan đến kho quỹ theo phân công nhiệm vụ;

Tham gia đề xuất các sáng kiến, cải tiến các quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng;

Quản lý, sử dụng con dấu tuân thủ đúng quy định của VIB (theo phân công nhiệm vụ);

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;

Ưu tiên kinh nghiệm (Giao dịch viên) làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và/hoặc lĩnh vực bán hàng và dịch vụ;

Ưu tiên có kinh nghiệm về giao dịch ngân hàng cơ bản;

Hình thức ưa nhìn, tự tin, nhiệt huyết và chu đáo cẩn thận trong cung cấp dịch vụ giao dịch với khách hàng;

Chủ động nâng cao hiểu biết về sản phẩm và có trách nhiệm trong công việc cũng như xử lý giao dịch của khách hàng một cách hiệu quả và chính xác;

Tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt, ngôn ngữ mạch lạc, không dị tật giọng nói;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Lương cơ bản & Lương kinh doanh (bonus, incentive) hấp dẫn, không giới hạn thu nhập

Ký HĐLĐ chính thức với VIB

Chế độ BHXH theo luật

Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động

Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc

Lộ trình thăng tiến trong công việc

