Tuyển Giao dịch viên ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

• Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch;

• Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và triển khai hoạt động nghiệp vụ và kinh doanh của Đơn vị bao gồm: phát triển khách hàng, quản lý chỉ tiêu kinh doanh, quản lý tài chính của Đơn vị và đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả;

• Giám sát sự tuân thủ, quản trị rủi ro: Trong các quy trình và hoạt động tín dụng, giao dịch, vận hành; Tuân thủ kỷ luật lao động của các cá nhân trong đơn vị;

• Báo cáo tình hình hoạt động của Đơn vị theo yêu cầu của Ban Điều hành, Giám đốc Chi nhánh và các Đơn vị Hội sở có liên quan theo quy định; Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc/Ban Điều hành/Giám đốc Chi nhánh về tính chính xác số liệu của các báo cáo;

• Đóng vai trò cầu nối giữa Đơn vị Hội sở với Đơn vị để triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược của ABBANK;

• Phối hợp với các Khối Hội sở trong công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự theo định biên phê duyệt;

• Đào tạo Nhân viên để bán hàng và nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng mềm trong hoạt động kinh doanh của Đơn vị;

• Quản lý ngân sách của ĐVKD hàng tháng/ hàng năm theo kế hoạch được giao, và sử dụng ngân sách hiệu quả nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh và phát triển của ĐVKD;

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo cao cấp.