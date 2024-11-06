Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: 69 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp giảng dạy lớp 1-1 và/hoặc lớp nhóm IELTS trình độ từ cơ bản đến 7.5 IELTS Offline và Online theo sự phân công của công ty.
Phối hợp với bộ phận chuyên môn để soạn thảo, sửa đổi và bổ sung giáo trình và phương pháp dạy phù hợp.
Điều chỉnh phương pháp dạy kịp thời nhằm đạt mục tiêu điểm theo kế hoạch của học sinh.
Thực hiện các bài kiểm tra định kỳ, cuối kỳ; Chấm và đánh giá chi tiết bài làm của học viên; Gửi định kỳ kết quả học tập của học sinh tới phụ huynh/học sinh.
Cập nhật thông tin về tiến độ học tập của học sinh. Đánh giá và báo cáo chi tiết tình hình học tập của từng học viên.
Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau khóa học.
Soạn và gửi báo cáo theo quy định của Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy,...
Tham gia các cuộc họp tháng, họp toàn Công ty và các cuộc họp đột xuất (nếu cần thiết)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.
Đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành hoặc Du học sinh về nước.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/ Ngôn ngữ Anh.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc năng lực tương đương IELTS 7.5 trở lên.
Có đam mê với công việc giảng dạy và mong muốn được phát triển trong lĩnh vực giáo dục
Nhiệt tình, sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập fulltime từ: 15 triệu – 30 triệu/tháng;
15 triệu – 30 triệu/tháng;
Được hỗ trợ về chuyên môn, thưởng dịp lễ đặc biệt, thưởng tháng lương thứ 13....; phụ cấp (mạng, photo...) theo cơ chế của Công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng làm việc chính thức với công ty.
Lộ trình thăng tiến và tăng lương rõ ràng, xét theo năng lực giáo viên.
Giáo viên được đãi ngộ hoàn toàn chi phí cho các khoá đào tạo bài bản và chuyên nghiệp tại hệ thống trong quá trình làm việc.
Được làm việc trong một môi trường năng động và sáng tạo.
Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao
Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 2B, Ngõ 29/39 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

