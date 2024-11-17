Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN

Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 191 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

60% Teaching the center’s courses in and out of the office hours/(Giảng dạy các khóa học được chỉ định trong và ngoài giờ làm việc chính thức)
(Giảng dạy các khóa học được chỉ định trong và ngoài giờ làm việc chính thức)
10% Building Academy Program/ (Xây dựng chương trình Academy)
(Xây dựng chương trình Academy)
5% Teaching Video Production/ (Sản xuất video giảng dạy)
(Sản xuất video giảng dạy)
5% Be up to date and in depth with academic programs and subjects as well as current education trend of worldwide and Vietnam / (Cập nhật am hiểu về chương trình và môn học cũng như hiện trạng và khuynh hướng trong giáo dục của thế giới và Việt Nam)
(Cập nhật am hiểu về chương trình và môn học cũng như hiện trạng và khuynh hướng trong giáo dục của thế giới và Việt Nam)
5% Interview new teachers and conduct standard evaluations/ (Phỏng vấn giáo viên và hoàn thiện các chuẩn đánh giá giáo viên)
(Phỏng vấn giáo viên và hoàn thiện các chuẩn đánh giá giáo viên)
5% Train applicational professionalism for new teachers and interns/ (Đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho giáo viên mới và thực tập sinh)
(Đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho giáo viên mới và thực tập sinh)
5% Connecting Academic Professionals/(Kết nối với những giáo viên và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)
(Kết nối với những giáo viên và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)
5% Responsible for the academic for all publications, posts, products of the center/(Chịu trách nhiệm học thuật cho toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của trung tâm.)
(Chịu trách nhiệm học thuật cho toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của trung tâm.)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Qualifications: Degree in Pedagogy, Science (Math, Physics, Chemistry, Biology...), Education Management, Business Administration or related majors./Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, Khoa học Cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh...), Quản lý Giáo dục, Quản trị Kinh doanh hoặc những ngành học liên quan...
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, Khoa học Cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh...), Quản lý Giáo dục, Quản trị Kinh doanh hoặc những ngành học liên quan...
Having ability to multitask, responsible for the job and inspire the students and the colleagues./Có khả năng làm việc đa nhiệm, có trách nhiệm với công việc và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Có khả năng làm việc đa nhiệm, có trách nhiệm với công việc và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Having taught international programs such as IB, AP, A-level, IGCSE is an advantage./Từng dạy các chương trình quốc tế như IB, AP, A-level, IGCSE... là một lợi thế
Từng dạy các chương trình quốc tế như IB, AP, A-level, IGCSE... là một lợi thế
Having experience in making and editing teaching videos./Có kinh nghiệm thực hiện và chỉnh sửa video dạy học.
Có kinh nghiệm thực hiện và chỉnh sửa video dạy học.
Good at 04 skills (listening, speaking, reading, writing) in communication, academic, specialized.../Kỹ năng tiếng Anh (giao tiếp, học thuật, chuyên ngành...) từ mức khá trở lên cả 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
Kỹ năng tiếng Anh (giao tiếp, học thuật, chuyên ngành...) từ mức khá trở lên cả 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
Microsoft Office efficiency (Word, Excel, Power Point...)./Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Power Point...).
Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Power Point...).
Good business presentation, negotiation, problem-solving skills.../Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề...
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề...
Ready to train from zero to hero/ Sẵn sàng đào tạo nếu bạn đam mê ngành giáo dục
Sẵn sàng đào tạo nếu bạn đam mê ngành giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Dynamic and engaging professional environment that fosters collaboration and growth / Môi trường làm việc chuyên nghiệp trẻ trung và năng động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp trẻ trung và năng động
Competitive total compensation package, including base salary, performance-based bonuses (monthly, mid-year, and year-end) – KPIs, and annual salary reviews / Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Thưởng KPIs hàng tháng giữa năm cuối năm) đề xuất tăng lương theo năm
Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Thưởng KPIs hàng tháng giữa năm cuối năm) đề xuất tăng lương theo năm
Team Building Activities: Regular team outings, company events, and offsite retreats to build camaraderie and foster a positive work environment./Hoạt động xây dựng đội ngũ: Thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, sự kiện công ty, và các chuyến đi ngoại khóa để xây dựng tinh thần đồng đội và tạo môi trường làm việc tích cực.
Hoạt động xây dựng đội ngũ: Thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, sự kiện công ty, và các chuyến đi ngoại khóa để xây dựng tinh thần đồng đội và tạo môi trường làm việc tích cực.
Travel Opportunities: Annual company trips and travel opportunities as part of our team-building initiatives./Cơ hội du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty và các cơ hội đi công tác như một phần trong các hoạt động xây dựng đội ngũ.
Cơ hội du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty và các cơ hội đi công tác như một phần trong các hoạt động xây dựng đội ngũ.
Employee Discounts: Discounts on company products/services./Giảm giá cho nhân viên: Giảm giá đối với các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Giảm giá cho nhân viên: Giảm giá đối với các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Full Benefits According to Vietnamese Labor Law: Including personal income tax, social insurance, health insurance, unemployment insurance, and full leave entitlements as regulated./Các quyền lợi theo đúng luật lao động Việt Nam: Bao gồm thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và chế độ nghỉ phép đầy đủ theo quy định.
Các quyền lợi theo đúng luật lao động Việt Nam: Bao gồm thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và chế độ nghỉ phép đầy đủ theo quy định.
Flexible time/Thời gian làm việc linh hoạt
Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 191, Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job251104
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bà Rịa Vũng Tàu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Hạn nộp: 27/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 25/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo Viên thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Hạn nộp: 14/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Hạn nộp: 14/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên Tập Viên thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN
Tuyển Giáo Viên thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bà Rịa Vũng Tàu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Hạn nộp: 27/12/2024
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 25/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo Viên thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 20/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Hạn nộp: 14/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
TRƯỜNG THPT YERSIN ĐÀ LẠT
Hạn nộp: 14/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VUIHOC.vn
Tuyển Biên Tập Viên thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
VUIHOC.vn
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN
Tuyển Giáo Viên thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất