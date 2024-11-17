Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 191 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

60% Teaching the center’s courses in and out of the office hours/(Giảng dạy các khóa học được chỉ định trong và ngoài giờ làm việc chính thức)

10% Building Academy Program/ (Xây dựng chương trình Academy)

5% Teaching Video Production/ (Sản xuất video giảng dạy)

5% Be up to date and in depth with academic programs and subjects as well as current education trend of worldwide and Vietnam / (Cập nhật am hiểu về chương trình và môn học cũng như hiện trạng và khuynh hướng trong giáo dục của thế giới và Việt Nam)

5% Interview new teachers and conduct standard evaluations/ (Phỏng vấn giáo viên và hoàn thiện các chuẩn đánh giá giáo viên)

5% Train applicational professionalism for new teachers and interns/ (Đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho giáo viên mới và thực tập sinh)

5% Connecting Academic Professionals/(Kết nối với những giáo viên và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

5% Responsible for the academic for all publications, posts, products of the center/(Chịu trách nhiệm học thuật cho toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của trung tâm.)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Qualifications: Degree in Pedagogy, Science (Math, Physics, Chemistry, Biology...), Education Management, Business Administration or related majors./Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, Khoa học Cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh...), Quản lý Giáo dục, Quản trị Kinh doanh hoặc những ngành học liên quan...

Having ability to multitask, responsible for the job and inspire the students and the colleagues./Có khả năng làm việc đa nhiệm, có trách nhiệm với công việc và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Having taught international programs such as IB, AP, A-level, IGCSE is an advantage./Từng dạy các chương trình quốc tế như IB, AP, A-level, IGCSE... là một lợi thế

Having experience in making and editing teaching videos./Có kinh nghiệm thực hiện và chỉnh sửa video dạy học.

Good at 04 skills (listening, speaking, reading, writing) in communication, academic, specialized.../Kỹ năng tiếng Anh (giao tiếp, học thuật, chuyên ngành...) từ mức khá trở lên cả 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

Microsoft Office efficiency (Word, Excel, Power Point...)./Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Power Point...).

Good business presentation, negotiation, problem-solving skills.../Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thương lượng, giải quyết vấn đề...

Ready to train from zero to hero/ Sẵn sàng đào tạo nếu bạn đam mê ngành giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Dynamic and engaging professional environment that fosters collaboration and growth / Môi trường làm việc chuyên nghiệp trẻ trung và năng động

Competitive total compensation package, including base salary, performance-based bonuses (monthly, mid-year, and year-end) – KPIs, and annual salary reviews / Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Thưởng KPIs hàng tháng giữa năm cuối năm) đề xuất tăng lương theo năm

Team Building Activities: Regular team outings, company events, and offsite retreats to build camaraderie and foster a positive work environment./Hoạt động xây dựng đội ngũ: Thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, sự kiện công ty, và các chuyến đi ngoại khóa để xây dựng tinh thần đồng đội và tạo môi trường làm việc tích cực.

Travel Opportunities: Annual company trips and travel opportunities as part of our team-building initiatives./Cơ hội du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty và các cơ hội đi công tác như một phần trong các hoạt động xây dựng đội ngũ.

Employee Discounts: Discounts on company products/services./Giảm giá cho nhân viên: Giảm giá đối với các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Full Benefits According to Vietnamese Labor Law: Including personal income tax, social insurance, health insurance, unemployment insurance, and full leave entitlements as regulated./Các quyền lợi theo đúng luật lao động Việt Nam: Bao gồm thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và chế độ nghỉ phép đầy đủ theo quy định.

Flexible time/Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ INTERTU - CHI NHÁNH NINH THUẬN

