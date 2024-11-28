Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 35A Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp tham gia giảng dạy bộ môn Kỹ Năng Sống cho học sinh từ mầm non đến tiểu học, theo các yêu cầu và nội dung giáo trình đào tạo của công ty VES;
- Tham gia các sự kiện, chương trình hoạt động tổ chức tại sân trường;
- Tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy, bài tập dựa trên khung chương trình của trung tâm;
- Tham gia các buổi tập huấn chuyên môn, họp chuyên môn, và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý;
- Công việc cụ thể được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành sư phạm (ưu tiên); kinh tế, quản trị kinh doanh, du lịch.
- Có tinh thần cầu tiến, nghiêm túc trong công việc;
- Giới tính: Nam, Nữ;
- Độ tuổi: 20 – 45 tuổi;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ theo đúng quy định pháp luật;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
- Mức lương: thỏa thuận (Tuỳ theo năng lực và thời gian đứng lớp)
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35A Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Tỉnh Vũng Tàu, Việt Nam

