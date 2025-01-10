Tuyển Giáo viên tiếng Anh Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ASEM Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 183 Nguyễn Du, Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giảng dạy các lớp học được phân công theo lịch.

- Tham gia các công việc kiểm tra học sinh: Kiểm tra đầu vào, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ...

- Quan tâm, chăm sóc học viên, đánh giá sự tiến bộ của học viên trong suốt khóa học.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học bằng khá, giỏi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Anh.

- Phát âm tiếng Anh chuẩn, phong cách giảng dạy sôi nổi, năng động, gây được thiện cảm cho học viên.

- Tự tin, giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm hoặc có Chứng chỉ IELTS.

Tại Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ASEM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (từ 10 - 15 triệu).

- Được tham gia các khóa đào tạo nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Được tham gia chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ASEM Việt Nam

