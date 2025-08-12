Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu và tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng và thu hồi công nợ khách hàng.
Theo dõi tiến độ đơn hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng
Chăm sóc duy trì quan hệ tốt với khách hàng sau khi mua hàng
Lập báo cáo công việc, kế hoạch bán hàng theo định kỳ.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH QTKD, Kinh Tế hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10 – 15 triệu: Lương cứng (6-9tr tùy năng lực) + thưởng KPI + Thưởng doanh số dự án + phụ cấp (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG
