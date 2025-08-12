Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu và tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng và thu hồi công nợ khách hàng.

Theo dõi tiến độ đơn hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Chăm sóc duy trì quan hệ tốt với khách hàng sau khi mua hàng

Lập báo cáo công việc, kế hoạch bán hàng theo định kỳ.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH QTKD, Kinh Tế hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề.

- Chủ động, tỉ mỉ, cẩn thận.

- Hoạt bát, hòa đồng và cầu tiến trong công việc

- Hiểu biết về hoạt động in ấn, giám sát sản xuất và chất lượng sản phẩm là lợi thế.

- Thành thạo Microsoft Office

(Ưu tiên Nam)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 – 15 triệu: Lương cứng (6-9tr tùy năng lực) + thưởng KPI + Thưởng doanh số dự án + phụ cấp (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Thưởng theo năng lực.

- Tăng lương theo năng lực và định kỳ.

- Đi du lịch 01 lần/ năm.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và có cơ hội phát triển bản thân.

- Thời gian làm việc từ 8h15 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin