Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH HDA Academy làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KĐT Hùng Vương, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giáo viên IELTS tại Học viện Anh Ngữ Havina Phúc Yên

Giảng dạy các khóa IELTS chất lượng cao, đủ 4 kỹ năng cho học viên ở nhiều trình độ.

Theo dõi tiến độ, xây dựng lộ trình học cá nhân hóa cho từng học viên.

Chủ động soạn tài liệu, cập nhật phương pháp giảng dạy và tham gia hoạt động học thuật nội bộ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IELTS 7.5+ (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương).

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh hoặc liên quan.

Đam mê giảng dạy, truyền cảm hứng tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm dạy IELTS.

Tại Công ty TNHH HDA Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 30 triệu (có thể hơn phụ thuộc vào số lượng lớp)

Thu nhập cạnh tranh cùng chế độ thưởng theo hiệu suất rõ ràng, xứng đáng với năng lực và đóng góp thực tế.

Thường xuyên được đào tạo chuyên sâu, cập nhật liên tục các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, giúp bạn không ngừng nâng cao chuyên môn và phát triển bản thân.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nơi mọi nỗ lực đều được ghi nhận và có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.

Hỗ trợ xe đưa đón miễn phí dành riêng cho giáo viên tại khu vực Hà Nội, giúp bạn an tâm di chuyển và tập trung tối đa vào công việc giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HDA Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.