Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: ĐT276, thôn Ngô Xá, xã Phật Tích (gần UBND xã Phật Tích), Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du ...và 10 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Dạy IELTS theo giáo trình được trung tâm biên soạn

- Đối tượng học sinh độ tuổi trung học phổ thông

- Nhận xét, cập nhật tình hình học tập của học viên

- Thời gian làm việc linh hoạt ( đăng ký Fulltime hoặc Partime)

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ tiếng anh (IELTS/TOEIC hoặc chứng chỉ khác)

- Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản

- Nhiệt huyết, có khả năng truyền cảm hứng cho học viên

- Cơ hội dành cho cả các bạn sinh viên ngành ngôn ngữ anh, sư phạm anh,..

-Có thể đi làm ngay

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 30 Triệu/Tháng ( Thu nhập tốt xứng đáng theo năng lực )

- Được cung cấp hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị giảng dạy làm việc

- Được đăng ký dạy Fulltime dạy Partime

- Được chọn địa điểm làm việc tại Hà Nội hoặc Bắc Ninh (Có xe đưa đón dành cho giáo viên từ hà nội lên bắc ninh)

- Được làm việc trong môi trường uy tín về chất lượng đào tạo tiếng anh

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt

- Môi trường giảng dạy sạch đẹp, lịch sự, vui vẻ

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ theo quy định

- Được thường xuyên tham gia du lịch trong và ngoài nước

- Thưởng Lễ, Tết cao

- Ngoài ra hưởng đầy đủ chế khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin