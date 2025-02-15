Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC LONG XUYÊN làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: 172 Thủ Khoa Huân, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Châu Đốc, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Trực tiếp giảng dạy các lớp tiếng anh theo phân công của trung tâm

- Thực hiện thi xếp lớp cho học viên nhập học.

- Gửi báo cáo học tập của các lớp được phân công phụ trách.

-Công tác học thuật Soạn tiến độ, chương trình giảng dạy theo định hướng của trung tâm.

- Chấm điểm, báo cáo năng lực học tập của học viên.

- Điểm danh, báo cáo tiến độ lớp học.

-Theo dõi và chăm sóc học viên.

- Đảm nhiệm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê giáo dục và mong muốn đóng góp phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ;

- Không yêu cầu kinh nghiệm, Trung tâm có chính sách đào tạo và bố trí theo công việc theo đúng năng lực;

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn Ngữ Anh, Sư Phạm Anh),

- Ngành học khác: có khả năng giao tiếp tiếng anh lưu loát, IELTS 6.0

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt Tính thận trọng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm Có kinh nghiệm giảng dạy.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC LONG XUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8-12 triệu (phụ thuộc kinh nghiệp và năng lực)

- Được hưởng chế độ theo luật lao động Việt Nam

- Được tham gia khóa học nâng cao chuyên môn định kỳ

- Được đào tạo về nghiệp vụ công việc, kỹ năng mềm, kỹ năng thực tiễn trong doanh nghiệp

-Được tham quan du lịch quốc tế;

Và nhiều chính sách phúc lợi khác,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC LONG XUYÊN

