Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: 66 Đào Duy Tùng

- Phú Thủy

- Phan Thiết, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Anh theo chương trình của trung tâm.
Soạn giáo án, bài giảng phù hợp với trình độ học viên.
Theo dõi, đánh giá tiến bộ của học viên và hỗ trợ khi cần.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh/Sư phạm tiếng Anh hoặc có chứng chỉ giảng dạy ...
Phát âm chuẩn, kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế.
Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu thích công việc giảng dạy.

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, thưởng lễ tết, nghỉ lễ, nghỉ phép năm...
Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu suất.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ cùng các chuyên gia.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English

Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Đào Tạo Eco English

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 66 Đào Duy Tùng, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

