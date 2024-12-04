Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ THLD làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 28B Nguyễn Sỹ Sách, tp Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Giảng dạy tiếng Trung theo slide có sẵn của Trung tâm

Chữa bài tập về nhà

Cùng tổ chuyên môn soạn tài liệu giảng dạy

Chăm sóc phụ huynh và học viên

Nội dung công việc khác do Giám đốc sắp xếp

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Trung

Phát âm tiếng Trung chuẩn

Yêu thích trẻ em, học sinh

Yêu nghề dạy học, có kỹ năng sư phạm tốt

Tâm huyết với nghề, có trách nhiệm trong công việc

Làm việc gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ THLD Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ 6 ngày / tháng

Đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN

Team building hằng năm

Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định

Lương tháng thứ 13

