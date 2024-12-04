Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ THLD làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ THLD
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: 28B Nguyễn Sỹ Sách, tp Vinh, Nghệ An, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Giảng dạy tiếng Trung theo slide có sẵn của Trung tâm
Chữa bài tập về nhà
Cùng tổ chuyên môn soạn tài liệu giảng dạy
Chăm sóc phụ huynh và học viên
Nội dung công việc khác do Giám đốc sắp xếp
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Trung
Phát âm tiếng Trung chuẩn
Yêu thích trẻ em, học sinh
Yêu nghề dạy học, có kỹ năng sư phạm tốt
Tâm huyết với nghề, có trách nhiệm trong công việc
Làm việc gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ THLD Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ 6 ngày / tháng
Đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN
Team building hằng năm
Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định
Lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ THLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
