Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA

Giáo viên tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi hội thảo văn hóa Trung Quốc để tăng cường khả năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa cho học viên.
Theo dõi và đánh giá tiến độ học tập của học viên, cung cấp phản hồi kịp thời và chính xác.
Tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và kích thích sự tham gia của học viên.
Đề xuất và phát triển các chương trình học mới phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường.
Tham gia các buổi họp, hội thảo và các hoạt động chung của trung tâm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học sư phạm hay chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các ngành liên quan Tiếng Hàn Quốc .
Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Trung và các chứng chỉ tiếng Trung liên quan ( HSK6, TOCFL 5 trở lên)
Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung ít nhất 1 năm tại các trung tâm ngoại ngữ hoặc trường học.
Lưu ý:
Đối với ứng cử viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo hoặc làm trợ giảng.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Phúc lợi, chế độ đầy đủ
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc học viên, nhân viên nhiệt tình, chu đáo đồng hành trong suốt quá trình quá trình giảng dạy.
Được đào tạo phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp và thường xuyên cập nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-trung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job340229
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Echinese
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Echinese làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Echinese
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Hạn nộp: 09/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Hạn nộp: 01/09/2025
Đã hết hạn 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu
Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.2 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 01/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Còn 2 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Echinese
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Echinese làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Echinese
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Yue Lin
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT
Hạn nộp: 09/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG TRUNG XIN CHÀO
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty TNHH Hoa Văn Thành Phố
Hạn nộp: 01/09/2025
Đã hết hạn 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 200000 Triệu
Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.2 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT TRUNG KHỔNG TỬ
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO SHINEE
Hạn nộp: 01/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP THÀNH VINH làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP THÀNH VINH
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC YND làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC YND
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC YND làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC YND
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm