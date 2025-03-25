Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi hội thảo văn hóa Trung Quốc để tăng cường khả năng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa cho học viên.

Theo dõi và đánh giá tiến độ học tập của học viên, cung cấp phản hồi kịp thời và chính xác.

Tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và kích thích sự tham gia của học viên.

Đề xuất và phát triển các chương trình học mới phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường.

Tham gia các buổi họp, hội thảo và các hoạt động chung của trung tâm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học sư phạm hay chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các ngành liên quan Tiếng Hàn Quốc .

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Trung và các chứng chỉ tiếng Trung liên quan ( HSK6, TOCFL 5 trở lên)

Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung ít nhất 1 năm tại các trung tâm ngoại ngữ hoặc trường học.

Lưu ý:

Đối với ứng cử viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo hoặc làm trợ giảng.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Phúc lợi, chế độ đầy đủ

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hỗ trợ bởi đội ngũ chăm sóc học viên, nhân viên nhiệt tình, chu đáo đồng hành trong suốt quá trình quá trình giảng dạy.

Được đào tạo phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp và thường xuyên cập nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TRUNG HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.