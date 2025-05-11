Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường Kinh Dương Vương, Phường Hồ, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện công việc giảng dạy theo giáo trình của Trung tâm (Online và Offline)

Tham gia soạn giáo án, thiết kế nội dung giảng dạy theo định hướng của Trung tâm.

Tham gia các cuộc họp với Giáo Viên và BGĐ theo yêu cầu.

Đóng góp và xây dựng chương trình học dựa trên mức độ tương tác của Trung tâm.

Tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học theo bảng phân công của phòng học thuật.

Nghiên cứu và phát triển các phương pháp dạy học, tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Thấu hiểu và hỗ trợ chia sẻ nội dung chương trình cho các Giáo Viên mới, góp phần hổ trợ phát triển phòng học thuật vững mạnh và chất lượng cao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trung tâm.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HSK 5 trở lên, khẩu ngữ chuẩn, có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào

Yêu thích nghề giáo, có nhiệt huyết trong nghề

Tại CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-18 triệu tuỳ năng lực của giáo viên

Có hỗ trợ chỗ ở

Thời gian làm việc: 8h/ ngày, Nghỉ 1 ngày/ tuần, Nghỉ các ngày lễ Tết theo quy chế Nhà nước.

Môi trường làm việc: làm việc tại văn phòng, thoáng mát, sạch sẽ,

Thường xuyên làm việc với người nước ngoài. Nâng cao khả năng ngoại ngữ

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần

Được đóng BHYT, BHXH theo quy định của luật lao động Việt Nam

Các chế độ khác theo quy chế của Trung Tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE

