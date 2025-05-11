Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường Kinh Dương Vương, Phường Hồ, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện công việc giảng dạy theo giáo trình của Trung tâm (Online và Offline)
Tham gia soạn giáo án, thiết kế nội dung giảng dạy theo định hướng của Trung tâm.
Tham gia các cuộc họp với Giáo Viên và BGĐ theo yêu cầu.
Đóng góp và xây dựng chương trình học dựa trên mức độ tương tác của Trung tâm.
Tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học theo bảng phân công của phòng học thuật.
Nghiên cứu và phát triển các phương pháp dạy học, tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Thấu hiểu và hỗ trợ chia sẻ nội dung chương trình cho các Giáo Viên mới, góp phần hổ trợ phát triển phòng học thuật vững mạnh và chất lượng cao.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trung tâm.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HSK 5 trở lên, khẩu ngữ chuẩn, có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào
Yêu thích nghề giáo, có nhiệt huyết trong nghề

Tại CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-18 triệu tuỳ năng lực của giáo viên
Có hỗ trợ chỗ ở
Thời gian làm việc: 8h/ ngày, Nghỉ 1 ngày/ tuần, Nghỉ các ngày lễ Tết theo quy chế Nhà nước.
Môi trường làm việc: làm việc tại văn phòng, thoáng mát, sạch sẽ,
Thường xuyên làm việc với người nước ngoài. Nâng cao khả năng ngoại ngữ
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần
Được đóng BHYT, BHXH theo quy định của luật lao động Việt Nam
Các chế độ khác theo quy chế của Trung Tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘNG HÁN CHINESE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Hùng Lãm 2, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

