Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

Giáo viên tiếng Trung

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 290 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Giảng dạy tại các lớp học online/offline của tiếng Trung CTI HSK.
- Kiểm tra đầu vào, dạy thử và tư vấn lộ trình học cho học viên với hình thức 1:1
- Tham gia sản xuất các video bài giảng tiếng Trung

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học: Cử nhân chuyên ngành Hán ngữ/ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế/ Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc chuyên ngành liên quan, ưu tiên Thạc sĩ/ NCS Thạc sĩ
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường, trung tâm
Có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và theo sát học sinh

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-20tr, cơ hội tăng thu nhập không giới hạn
Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...
Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.
Được làm việc trong môi trường thân thiện và có trình độ chuyên môn cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Ngõ 32 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

