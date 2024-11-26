Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty cổ phần giáo dục Edu Land
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Giáo viên tiểu học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 209 Đường Núi Đôi, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Kết hợp với phòng Đào tạo để biên soạn giáo án phù hợp với lộ trình có sẵn của từng khóa học
Hướng dẫn học viên phát triển khả năng Tư duy logic thông qua môn Tư duy logic, khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học viên
Tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm tra đầu vào, học thử của từng lớp theo các khóa học khác nhau
Đánh giá và báo cáo kết quả học tập của học viên đến phụ huynh
Phối hợp với các phòng ban trong các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của công ty
Tài liệu giảng dạy : giáo án, giáo cụ, slide giảng dạy có sẵn theo khung chương trình

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức và vận hành lớp học
Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, học liệu cho chương trình dạy
Đã từng giảng dạy toán tiểu học cho trẻ em trực tiếp tại các trường, trung tâm tối thiểu 1 năm
Tốt nghiệp CĐ/ĐH Sư phạm (Tiểu học, Toán, Toán - Tin, Toán ứng dụng v.v...) hoặc các chuyên ngành liên quan
Yêu trẻ, tận tâm với học sinh, có khả năng hoạt náo và khơi dậy hứng thú học tập cho trẻ.
Đạt thành tích cao là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với giáo viên Part-time/ Trợ giảng ( tối thiểu 60h)
Lương: 3.000.000 - 6.000.000/ tháng + thưởng tái tục
Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.
Thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty
Đối với giáo viên Full time:
Lương cứng: 6.000.000 - 10.000.000 (phù hợp với kinh nghiệm và năng lực) + thưởng tái tục + thưởng ca dạy
Tổng thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000
Điều chỉnh xét tăng lương 1 lần/năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo nhà nước quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển thăng tiến trở thành trưởng nhóm giáo viên.
Tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động sinh hoạt nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lê Hữu Tựu, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-toan-thu-nhap-8-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257477
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tiểu Học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tiểu Học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Olympia Schools
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
The Olympia Schools
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Giáo viên tiểu học Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD
Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
Hạn nộp: 20/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tiểu Học Nguyễn Siêu
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tiểu Học Nguyễn Siêu
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Olympia Schools
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
The Olympia Schools
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nam Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Nam Mỹ
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Wellspring Saigon International Bilingual School
Tuyển Giáo viên tiểu học Wellspring Saigon International Bilingual School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Wellspring Saigon International Bilingual School
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Trường phổ thông liên cấp H.A.S
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty cổ phần giáo dục Edu Land
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty cổ phần Giáo dục SK Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Giáo dục SK Global
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC QUỐC TẾ
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận The Olympia Schools
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tiểu Học Nguyễn Siêu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Khoa học Giáo dục Unigo
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học The Olympia Schools làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận The Olympia Schools
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tiểu Học Nguyễn Siêu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo quốc Tế
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiểu học Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD Chi nhánh Công ty TNHH Envision Education
350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm