Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land
- Hà Nội: 209 Đường Núi Đôi, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Kết hợp với phòng Đào tạo để biên soạn giáo án phù hợp với lộ trình có sẵn của từng khóa học
Hướng dẫn học viên phát triển khả năng Tư duy logic thông qua môn Tư duy logic, khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học viên
Tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm tra đầu vào, học thử của từng lớp theo các khóa học khác nhau
Đánh giá và báo cáo kết quả học tập của học viên đến phụ huynh
Phối hợp với các phòng ban trong các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của công ty
Tài liệu giảng dạy : giáo án, giáo cụ, slide giảng dạy có sẵn theo khung chương trình
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, học liệu cho chương trình dạy
Đã từng giảng dạy toán tiểu học cho trẻ em trực tiếp tại các trường, trung tâm tối thiểu 1 năm
Tốt nghiệp CĐ/ĐH Sư phạm (Tiểu học, Toán, Toán - Tin, Toán ứng dụng v.v...) hoặc các chuyên ngành liên quan
Yêu trẻ, tận tâm với học sinh, có khả năng hoạt náo và khơi dậy hứng thú học tập cho trẻ.
Đạt thành tích cao là một lợi thế
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 3.000.000 - 6.000.000/ tháng + thưởng tái tục
Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.
Thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty
Đối với giáo viên Full time:
Lương cứng: 6.000.000 - 10.000.000 (phù hợp với kinh nghiệm và năng lực) + thưởng tái tục + thưởng ca dạy
Tổng thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000
Điều chỉnh xét tăng lương 1 lần/năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo nhà nước quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển thăng tiến trở thành trưởng nhóm giáo viên.
Tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động sinh hoạt nội bộ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
