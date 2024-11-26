Tuyển Giáo viên tiểu học Công ty cổ phần giáo dục Edu Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 209 Đường Núi Đôi, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học

Kết hợp với phòng Đào tạo để biên soạn giáo án phù hợp với lộ trình có sẵn của từng khóa học

Hướng dẫn học viên phát triển khả năng Tư duy logic thông qua môn Tư duy logic, khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học viên

Tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm tra đầu vào, học thử của từng lớp theo các khóa học khác nhau

Đánh giá và báo cáo kết quả học tập của học viên đến phụ huynh

Phối hợp với các phòng ban trong các hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của công ty

Tài liệu giảng dạy : giáo án, giáo cụ, slide giảng dạy có sẵn theo khung chương trình

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức và vận hành lớp học

Soạn bài, chuẩn bị tài liệu, học liệu cho chương trình dạy

Đã từng giảng dạy toán tiểu học cho trẻ em trực tiếp tại các trường, trung tâm tối thiểu 1 năm

Tốt nghiệp CĐ/ĐH Sư phạm (Tiểu học, Toán, Toán - Tin, Toán ứng dụng v.v...) hoặc các chuyên ngành liên quan

Yêu trẻ, tận tâm với học sinh, có khả năng hoạt náo và khơi dậy hứng thú học tập cho trẻ.

Đạt thành tích cao là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với giáo viên Part-time/ Trợ giảng ( tối thiểu 60h)

Lương: 3.000.000 - 6.000.000/ tháng + thưởng tái tục

Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.

Thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty

Đối với giáo viên Full time:

Lương cứng: 6.000.000 - 10.000.000 (phù hợp với kinh nghiệm và năng lực) + thưởng tái tục + thưởng ca dạy

Tổng thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000

Điều chỉnh xét tăng lương 1 lần/năm

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo nhà nước quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển thăng tiến trở thành trưởng nhóm giáo viên.

Tham gia các hoạt động teambuilding, hoạt động sinh hoạt nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edu Land

