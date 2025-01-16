Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Giáo viên tiểu học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23, LÔ TT

- 01, Khu đô thị Mon City, đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm ...và 5 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia giảng dạy theo chuyên môn.
Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.
Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.
Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.
Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn
Địa điểm làm việc: Tất cả các Quận/Huyện tại Hà Nội
Tất cả các Quận/Huyện tại Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Cử nhân Sư phạm trở lên tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Toán, Hóa, Lý, Tin, Tiểu học, Khoa học công nghệ...Hoặc cử nhân CNTT, Kỹ thuật Điện tử có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Kinh nghiệm ưu tiên: Ít nhất từ 06 tháng trong lĩnh vực giáo dục ở vị trí tương đương. Sinh viên Sư phạm mới tốt nghiệp sẽ có cơ hội đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng đứng lớp thực tế.
Tin học văn phòng thành thạo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động
Trung thực, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề, tâm huyết và muốn phát triển trong lĩnh vực giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu – 15 triệu/tháng. Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, có thể trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Được tìm hiểu và tiếp cận giáo trình, giáo án, chương trình giảng dạy chuyên nghiệp. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, liên tục tham gia Teambuilding
Con cán bộ nhân viên được học miễn phí 100% các khóa học về lập trình, robotic, vẽ 3D... .tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

