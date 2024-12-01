Tuyển Google Ads CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Google Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Google Ads Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Căn số 01 đường C1, Khu Đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành,Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Chạy sản phẩm và dịch vụ ngách
Nghiên cứu
Đưa ra kế hoạch chi tiết từng ngày
Lên danh sách dự án đang làm
Hoàn thành mục tiêu báo cáo

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thật thà
Chịu khó
Việc nhóm
Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch trong nước,nước ngoài
Có quầy bar
Có không gian nghỉ ngơi buổi trưa riêng biệt cho nữ
Có đầu bếp riêng nấu ăn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 01 đường C1, Khu Đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành,Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

