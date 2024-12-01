Tuyển Google Ads CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Google Ads Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Căn số 01 đường C1, Khu Đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành,Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
Chạy sản phẩm và dịch vụ ngách
Nghiên cứu
Đưa ra kế hoạch chi tiết từng ngày
Lên danh sách dự án đang làm
Hoàn thành mục tiêu báo cáo
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thật thà
Chịu khó
Việc nhóm
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch trong nước,nước ngoài
Có quầy bar
Có không gian nghỉ ngơi buổi trưa riêng biệt cho nữ
Có đầu bếp riêng nấu ăn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
