Tuyển Google Ads CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Căn số 01 đường C1, Khu Đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành,Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Google Ads

Chạy sản phẩm và dịch vụ ngách

Nghiên cứu

Đưa ra kế hoạch chi tiết từng ngày

Lên danh sách dự án đang làm

Hoàn thành mục tiêu báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

Thật thà

Chịu khó

Việc nhóm

Có trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

Du lịch trong nước,nước ngoài

Có quầy bar

Có không gian nghỉ ngơi buổi trưa riêng biệt cho nữ

Có đầu bếp riêng nấu ăn

