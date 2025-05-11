Tuyển Google Ads Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch quảng cáo kênh Google Ads: Search, GDN, Youtube;

Quản lý ngân sách Marketing cho kênh Google Ads;

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá bid và tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate);

Rà soát đánh giá và thay đổi để phù hợp với nhu cầu của từng chiến dịch quảng cáo;

Nghiên cứu & phân tích Google Analytics, Google Trend để tối ưu và đề xuất các phương án triển khai Google Ads mới;

Tối ưu content cho trang đích;

Nghiên cứu, cung cấp công nghệ, thuật toán mới của google ads.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing đặc biệt Marketing Google Ads;

Đã có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Search GDN & Youtube ads cho mục tiêu chiến dịch chuyển đổi;

Kỹ năng copywriting tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Digital Copywriting;

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ làm landing page, website;

Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đánh giá xét lương thâm niên hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/ năm tùy theo vị trí công việc

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh

Tham gia tổ chức công đoàn, được quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ

Tham quan, nghỉ mát hàng năm theo chính sách công ty

CBNV có thẻ BHYT được hưởng các chế độ ưu tiên khi khám chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế của hệ thống

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

