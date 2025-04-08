Tuyển Google Ads Công ty TNHH Interdog Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Cường Building, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google, Facebook, TikTok.....

Phân tích dữ liệu từ Google Analytics, Facebook Insights để tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

Sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, Capcut để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút khách hàng.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo và đưa ra các báo cáo chi tiết.

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác của công ty.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc kinh nghiệm từ 2 năm trở lên chạy quảng cáo trên các nền tảng digital Marketing (Google, FB, tiktok..) KHÔNG NHẬN ứng viên chưa có kinh nghiệm thực tiễn chạy ads

Nam/Nữ Tuổi từ 20-26 tuổi

Am hiểu về Pixel fabook / GA4.

Có kinh nghiệm chạy ads cho các ngành nghề như POD, Dropship thị trường nước ngoài là một lợi thế lớn.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights, ...

Kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.

Sử dụng thành thạo các công cụ AI trên thị trường, vì công việc đòi hỏi ứng dụng AI khá nhiều.

Sử dụng thành thạo ít nhất 01 phần mềm chỉnh sửa ảnh/video

Tiếng Anh: ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng anh thành thạo (không bắt buộc)

Tại Công ty TNHH Interdog Media Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thu nhập cao: Lương cứng 8M + % doanh thu cao, Tổng thu nhập từ 20-50tr/tháng.

Thưởng cuối năm (tháng lương 13,14,15) + thưởng ngày lễ tết.

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Khám sức khỏe, nghỉ lễ Tết, hoạt động văn hóa sôi nổi....

Du lịch trong nước, nước ngoài hàng năm

Thời gian làm việc linh hoạt, 7.5h/ngày. Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Hệ thống tài nguyên của công ty mạnh, không phải quan tâm quá nhiều đến các công việc khác như nuôi tài khoản, nuôi page,... chỉ tập trung vào việc chạy quảng cáo

Có nhiều cơ hội để tham gia các buổi training trực tiếp đến từ các ông lớn như Google, Meta, Tiktok.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến marketing online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Interdog Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin