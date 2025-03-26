Tuyển Google Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai & tối ưu các chiến dịch Search Ads cho các dòng sản phẩm chủ lực: mug, shirt, Hawaiian shirt, gift items...

Quản lý Google Merchant Center, tối ưu feed sản phẩm chuẩn SEO và phân loại qua custom labels.

Kết hợp từ khóa cụ thể + DSA + remarketing để tạo phễu chuyển đổi đa tầng.

Làm việc trực tiếp với content và media team để tối ưu landing & ad relevance.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15tr/tháng+ phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày+ % lợi nhuận quảng cáo....

Môi trường làm việc thoải mái, năng động,

Thời gian làm việc 8h30-17h thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Nghỉ phép năm không hết sẽ được hoàn tiền.

Khám sức khỏe hàng năm. Đầy đủ chế độ về BHXH

Du lịch hàng năm vào mùa hè, tổng kết cuối năm...

Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch).

Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

