Tuyển Google Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Google Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Google Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai & tối ưu các chiến dịch Search Ads cho các dòng sản phẩm chủ lực: mug, shirt, Hawaiian shirt, gift items...
mug, shirt, Hawaiian shirt, gift items...
Quản lý Google Merchant Center, tối ưu feed sản phẩm chuẩn SEO và phân loại qua custom labels.
Google Merchant Center
Kết hợp từ khóa cụ thể + DSA + remarketing để tạo phễu chuyển đổi đa tầng.
Làm việc trực tiếp với content và media team để tối ưu landing & ad relevance.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15tr/tháng+ phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày+ % lợi nhuận quảng cáo....
Môi trường làm việc thoải mái, năng động,
Thời gian làm việc 8h30-17h thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Nghỉ phép năm không hết sẽ được hoàn tiền.
Khám sức khỏe hàng năm. Đầy đủ chế độ về BHXH
Du lịch hàng năm vào mùa hè, tổng kết cuối năm...
Thưởng lễ tết (thưởng 2/9, tết dương lịch, tết lao động, tết âm lịch).
Quà sinh nhật, quà tết, quà các ngày đặc biệt, quà cưới....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

