Tuyển Google Ads CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BEETECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo: ngân sách, chuyển đổi, giá chuyển đổi...
Kiểm tra đánh giá kết quả chiến dịch, đưa ra những thay đổi kịp thời, hiệu quả
Đọc hiểu Analytics, GA4, đo lường chuyển đổi
Lên kế hoạch chiến dịch quảng cáo : Xây dựng chiến lược quảng cáo tổng thể, lựa chọn mục tiêu chiến dịch
Thiết lập quảng cáo
Theo dõi tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo
Báo cáo phân tích dữ liệu quảng cáo
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng đo lường chuyển đổi, hiểu biết về Tag Manager, Analytics. Có hiểu biết về video/ trang đích chạy quảng cáo chuyển đổi
Biết cách thống kê, phân tích số liệu quảng cáo để có những điều chỉnh phù hợp, gia tăng hiệu quả
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, biết cách làm báo cáo
Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ
Năng động, nhiệt tình, chịu khó trong công việc
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BEETECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...
Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm.
Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các họat động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...
Hồ Chí Minh: Cao Đức Lân, An Phú, Thủ Đức Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
